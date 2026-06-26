Danas je sveta mučenica Akilina, običaji i verovanja

Svaki vernik danas obavezno mora da ovo da uradi: slavimo veliku sveticu koja je umrla u mukama

Danas se obeležava praznik posvećen svetoj mučenici Akvilini.

Akvilina je još kao veoma mala bila potpuno upućena u hrišćanski život. U desetoj godini je imala toliko blagodati Svetoga Duha, da je drugima propovedala Hrista.

Tokom Dioklecijanovog gonjenja neko je odve Akvilinu carskom namesniku Volusijanu, zveropodobnom čoveku. Volusijan je prvo naredio da je šibaju i muče najstrašnijim mukama. Do poslednjeg časa Akvilina je slobodno i javno propovedala Hrista.

Namesnik, misleći da je Akvilina mrtva, naredio je da iznesu van grada i bace na đubrište. No noću joj se javio anđeo Božji i rekao joj: „Ustani, budi zdrava!“ Akvilina je ustala potpuno zdrava i otišla u grad.

Prema predanju gradska kapija sama se pred njom otvoila, i ona dođe i uđe, kao duh u dvor namesnika koji je naredio da je ubiju. Namesnik je bio obuzet videvši živu devojčicu, za koju je mislio da je mrtva.

Sutradan po njegovoj naredbi dželati izvedu Akvilinu, da je poseče mačem. Pred posečenje devica se na kolenima pomoli Bogu i predade duh svoj.

Imala je 12 godina kada je stradala 293. godine.

Molitva svetoj mučenici Akilini: „Ovčica Tvoja Isuse, Akilina, zove silnim glasom: „Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe.“ Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.“ Amin

(Pančevac)