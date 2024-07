Mile spasao meče iz jame, lovočuvari ga uzeli i odneli u šumu, a mladunče se iznova vraća kod ljudi

Bijelo Polje – Poznati speleolog Mile Vuković iz Bijelog Polja sasvim slučajno je dok je šetao kroz prirodu sa drugarima u reonu Barica, u jednoj od dubokih jama pronašao meče. Ovaj hrabri čovek nije časio časa, već je kao iskusni speleolog pod punom opremom i uz pomoć užeta spustio se u jamu duboku preko deset metera i uplašenu životinju izvukao na sigurno.

– Obilazili smo speleološke objekte u tom predelu, kada smo začuli čudne krike iz jame. Prvo smo pomislili da je možda jagnje, ali kad smo raščistili prilaz i pogledali u jamu videli smo da je dole meče. Bilo je potpuno bespomoćno i uplašeno, delovalo mi je kao da je već neko vreme u jami. Nekoliko sati je trajala akcija spašavanja, jer je teren bio jako nepristupačan. Prvo se mene plašio i nije hteo da „sarađuje“, ali kada se navikao na moje prisustvo uspeli smo nekako da ga izvučemo, kaže za RINU Mile.

Kada su izvukli meče iz jame, kao vešti poznavaoci prirode ostavili su mladunče na tom terenu, pretpostavljajući da će ga mečka ga pronaći i da će sve biti u redu. Mile i njegovi prijatelji nastavili su svoj obilazak tog predela, a kada su se nakon nekoliko sati vratili na isto mesto zatekli su meče tamo gde su ga i ostavili.

– Majka se nije pojavila i ono je i dalje bilo bespomoćno i nesnađeno. Ražmišljali smo šta da radimo, ako ga ostavimo, velika je verovtanoća bila da će ga rastrgnuti krupnije zveri. Na nekih 500 metara smo čuli lavež pasa lutalica. To je bilo presudno, jer u prirodi kad oni ubiju mečku, vrlo brzo dokusure i njene mladunce. Stoga smo ga, kako bi spasili njegov život, uzeli i poneli u moje etno-selo. Meče se toliko pripitomilo, zavolelo ljude, vodio sam ga i kod veterinara. Brzo je postalo miljenik svih, dodaje Mile.

On ističe da kada su meče zbrinuli, odmah je o ovom događaju obavestio i nadležnu lovočuvarsku službu iz Bijelog Polja. Oni su bili izričiti da se meče vrati u prirodu, što je i učinjeno. Međutim, meče se pri svakom puštanju u prirodu ubrzo vraćalo ponovo kod Mila. Tada je ovaj Bijelopoljac shvatio da ovo mladunče vrlo verovatno samo u divljini niti bi znalo, niti moglo da preživi.

– Meče nije pronalizilo nikakav trag, niti ga je majka po instiktima i čulima pronašla. Jako je malo, nesnađeno, i brzo bi u šumi bilo plen nekog predatora. Pre svega pasa lutalica kojih ima mnogo. Ja ne želim da doživi takvu sudbinu, spasili smo ga iz duboke jame, izložili riziku i želimo da živi. Ako se pusti na silu samo u prirodu, to bi za ovo meče bila smrtna kazna. Poštujem zakon i sve razumem, ne branim da se meče uzme naravno, ali samo lovočuvare sam molio da budu humani i razumni, rekao je ovaj Bijelopoljac.

Ipak, svi Milovi apeli nisu urodili plodom i lovočuvarska služba uzela je meče i ponovo ga odvela duboko u šumu. A, onda je ponovo usledio obrt.

– Sinoć pod prisilom čuvara uzeli su meče iz etno-sela i odneli smo ga ponovo u planinu pored jame u kojoj smo ga našli. Ostavili smo ga da vidimo šta će se desiti, a meče je tokom noći pobeglo iz šume i stiglo na vrata prvih kuća u obližnjem selu. Luta od kuće do kuće. To samo još jednom potvrđuje moju tvrdnju da to meče ne može samo da preživi u planini, kako to ti stručnjaci predviđaju. Danas nastavljamo borbu i potragu za tim mečetom koje luta po selu. Ako uspemo da ga spasemo, tada ćemo mu dati i ime, poručuje Mile.

On poziva sve nadležne institucije da pomognu u spasavanju ovog mečeta, jer bi još jedna noć provedena u šumi za ovo preslatko mladunče mogla biti kobna.

Inače, slučaj pripitmljenih medveda u našem regionu nije retkost. Na Ozrenu u Bosni i hercegovini u ljubavi sa ljudima godinama unazad žive medvedice Ljubica i Maša. Nadamo se da će se i za meče iz Bijelog Polja pronaći spas i adekvatno rešenje.

(RINA)