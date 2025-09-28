Veliko isključenje struje u Pavlišu 1. oktobra

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, Pogon Vršac, obavljaće radove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata i zbog toga:

Bez električne energije 1. oktobra biće korisnici u Pavlišu, u terminu od 08:30 do 10:30:

– Kompletan ulazak u naseljeno mesto iz pravca Vršca

– Ulice Slavka Nikića, Kosovska, Naselje Beluca

– Vojvođanska od početka do fudbalskog igrališta

– Strahinje Stefanovića do brojeva 38 i 55

– Žarka Zrenjanina do brojeva 20 i 39. Partizanska do brojeva 62 i 62

– Prvomajska do brojeva 90 i 83

– Pošta, Mesna Zajednica, Vrtić i Pravoslavna Crkva

i od 11:30 do 14:30:

– Vojvođanska od fudbalskog igrališta do kraja

– Strahinje Stefanovića od brojeva 66 i 83 do kraja

– Žarka Zrenjanina od brojeva 108 i 109 do kraja

– Prvomajska od brojeva 90 i 83 do kraja

– Partizanska od brojeva 21 i 50 do kraja

– Pošta, Mesna Zajednica, Vrtić i Pravoslavna Crkva

Veći deo radova organizovan je bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova, mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. Operater zadržava pravo da izvrši uključenje pre planiranog vremena.

(Pančevac)