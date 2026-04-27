Pančevački streličari briljirali na Trofeju Beograda: Šest medalja uprkos jakom vetru

Streličarski klub „Pančevo“ ostvario je zapažen uspeh na prestižnom takmičenju „Trofej Beograda 2026“, koje je održano u nedelju, 26. aprila, u organizaciji SK „Košutnjak“. Pančevački tim se iz prestonice vratio sa čak šest osvojenih medalja – dve zlatne, tri srebrne i jednom bronzanom.

Takmičenje je obeležilo veoma vetrovito vreme, što je uslove za gađanje učinilo izuzetno zahtevnim. Ipak, desetoro pančevačkih streličara pokazalo je visoku koncentraciju i veštinu, uspevši da se izbori sa naletima vetra i ostvari vrhunske rezultate.

Zlatni Žikić i Ivana Orlov Gajan

Najsjajnija odličja klubu su doneli Stefan Žikić u kategoriji seniora (složeni luk) i Ivana Orlov Gajan u kategoriji seniorki (goli luk). Njih dvoje su dominirali u svojim disciplinama, potvrdivši status favorita.

Srebrne medalje osvojili su Dragiša Jevtić (olimpijski luk, seniori), Katarina Božin (složeni luk, seniorke) i Nenad Božin (složeni luk, seniori). Bronzom se okitio veteran Dušan Grbić u disciplini složeni luk.



Odlični plasmani i u jakoj konkurenciji

Iako su ostali bez odličja, zapažene nastupe imali su i ostali članovi kluba. Nemanja Milovanović i veteran Dragan Svilanović zauzeli su visoka četvrta mesta u svojim kategorijama. Matvej Jevtić završio je takmičenje na petoj poziciji, dok je Branka Milojević bila sedma.

Ovi rezultati još jednom potvrđuju da je Pančevo jedan od vodećih streličarskih centara u zemlji, čiji takmičari uspevaju da zadrže preciznost čak i u najtežim meteorološkim uslovima.

