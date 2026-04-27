Uspeh pančevačkog osnovca: Nemanja Todorov treći na Državnom takmičenju iz geografije

PANČEVO – Osnovna škola „Vasa Živković“ iz Pančeva ima još jedan razlog za ponos. Učenik osmog razreda, Nemanja Todorov (8/4), ostvario je izuzetan uspeh osvajanjem trećeg mesta na Državnom takmičenju iz Nacionalne geografske olimpijade.

U veoma jakoj konkurenciji najboljih mladih geografa iz cele Srbije, Nemanja je pokazao visok nivo znanja i snalažljivosti tokom dvodnevnog nadmetanja.

Tri nivoa provere znanja

Takmičenje je bilo izuzetno zahtevno i koncipirano tako da proveri svestranost učenika. Sastojalo se od tri različita tipa zadataka koji su obuhvatili razumevanje različitih geografskih disciplina – od teorijskog znanja do praktične primene i analitičkog razmišljanja.



Mentor i nagrade

Za ovaj veliki uspeh zaslužna je i mentorka, profesorka Biljana Krstin, koja je učenika pripremala za najviši nivo takmičenja. Kako je saopšteno iz škole, svečana dodela medalja i diploma biće upriličena naknadno.

Ovaj rezultat je potvrda kvalitetnog rada u OŠ „Vasa Živković“ i dokaz da pančevački osnovci godinama unazad drže sam vrh u poznavanju prirodnih i društvenih nauka na nacionalnom nivou.

