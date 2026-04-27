Akcija suzbijanja krpelja i larvi komaraca u Kovinu 28. aprila

Obaveštavamo sugrađane da će na teritoriji opštine Kovin, dana 28. aprila (utorak), biti sprovedena akcija suzbijanja krpelja i larvi komaraca, u zavisnosti od povoljnih vremenskih uslova.

Tretman će izvoditi stručno preduzeće „Eko-Dez“ iz Beograda, sa početkom u 10 časova. Tretman suzbijanja krpelja obuhvatiće ukupnu površinu od 55 hektara, uključujući javne površine, parkove i kupališta. Tretman suzbijanja larvi komaraca biće izvršen na površini od 60 hektara.

Za suzbijanje krpelja koristiće se preparat Aqua K-Othrine 20 EW, dok će se za suzbijanje larvi komaraca primenjivati preparat Larvastop Piriprox ZG.

Akcija će biti sprovedena uz stručni nadzor i koordinaciju nadležnih službi opštine Kovin.

Apelujemo na sugrađane da ekipama koje sprovode tretman omoguće nesmetan rad, kao i na pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.

(Pančevac/Opština Kovin)