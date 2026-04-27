Komemorativni skup u Pančevu povodom godišnjice bitke na Košarama 29. aprila

Udruženje "Da se ne zaborave", Pančevo

Komemorativni skup povodom 27 godina od bitke na Košarama, jedne od najznačajnijih i najtežih bitaka tokom 1999. Godine, biće održan u Kulturnom centru Pančevo 29. aprila u 18 časova.

Skup se organizuje i u znak sećanja na stradalog sugrađanina Lazara Tišmu, kao i u čast svih koji su izgubili živote u toj herojskoj borbi.

Organizator događaja je Udruženje “Da se ne zaborave” Pančevo, koje ovu komemoraciju priređuje po šesti put.

Program će biti prilagođen svečanom i memorijalnom karakteru skupa, uz učešće govornika koji će svedočiti o događajima i herojstvu tokom bitke, kao i umetnika koji će izvesti prigodne numere.

Skup je otvorenog tipa i namenjen svim građanima koji žele da odaju poštu nastradalima.

Očekuje se prisustvo visokih državnih zvaničnika, predstavnika Vojske Srbije, starešina i oficira, kao i ambasadora i vojnih atašea stranih zemalja, što dodatno potvrđuje značaj ovog događaja.

Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom uveličaju skup i zajedno sačuvaju sećanje na one koji su dali živote za otadžbinu.

