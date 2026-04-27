Preokret u Deliblatu: Omladinac slavio protiv Banatula uz maestralnog Jonovića

DELIBLATO – Fudbaleri Omladinca zabeležili su važnu pobedu na domaćem terenu, savladavši ekipu Banatula iz Lokava rezultatom 3:1. Iako je prvo poluvreme donelo neizvesnu igru, domaći tim je u nastavku pokazao zašto važi za ekipu sa karakterom.

Utakmica je prelomljena u drugom poluvremenu, koje su fudbaleri Omladinca odigrali dominantno, potpuno nadigrali goste i zasluženo osvojili nova tri boda.

Jonović i Tajdić za trijumf

Glavna zvezda susreta bio je Miroslav Jonović, koji je dva puta zatresao mrežu protivnika, dok je pobedu potvrdio Bojan Tajdić efektnim pogotkom. Odlična timska igra u drugom delu meča bila je ključ uspeha protiv čvrste ekipe iz Lokava.

Najmlađi navijači kao „dvanaesti igrač“

Poseban utisak na sve prisutne ostavili su najmlađi navijači Deliblata. Njihova pesma i bodrenje nisu prestajali ni u trenucima kada rezultat nije išao u korist domaćina. Iz kluba ističu da su upravo ovi mališani bili dodatni vetar u leđa igračima, dajući im energiju da preokrenu tok utakmice.

Apel: Čuvajmo našu kuću

Uz zahvalnost publici na velikoj podršci, uprava kluba uputila je i ljubaznu molbu svim posetiocima. Podsećaju da je stadion zajednička kuća svih ljubitelja fudbala u Deliblatu, te mole prisutne da nakon mečeva pokupe smeće za sobom kako bi ambijent ostao prijatan za sve.

Ovom pobedom Omladinac nastavlja borbu za vrh tabele, pokazujući da se borbenost i zajedništvo uvek isplate.

(Pančevac/S.L)