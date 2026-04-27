SBPB „Kovin“ potvrdila kvalitet: Centar u Pančevu kao primer dobre prakse

KOVIN / PANČEVO – Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“ uspešno je prošla četvrtu redovnu proveru standarda kvaliteta koju sprovodi Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Spoljašnji ocenjivači potvrdili su da se rad u ovoj ustanovi odvija uz strogo poštovanje protokola, sa jasnim fokusom na unapređenje zdravstvene zaštite.

Novi strateški plan i investicioni zamah

Tokom nadzora je konstatovano da je ustanova usvojila novi Strateški plan za period 2026–2030. godine. Pored kontinuirane edukacije kadra i prijema novih radnika, bolnica nastavlja sa intenzivnim infrastrukturnim ulaganjima.

U proteklih nekoliko godina rekonstruisano je 17.000 kvadrata prostora, u šta je iz pokrajinskih fondova, sopstvenih sredstava i donacija uloženo 562 miliona dinara. Kompletno su obnovljeni glavna zgrada, laboratorija, apoteka, pa čak i bioskopska sala. Tokom 2025. godine renovirana su odeljenja za produženi tretman, a obezbeđeno je i 60 novih mehaničkih kreveta sa antidekubit dušecima.

Centar u Pančevu kao primer dobre prakse

Poseban akcenat u izveštaju stavljen je na rad Centra za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu. U periodu od juna 2025. do februara 2026. godine, Centar je ostvario impresivne rezultate: obavljeno je 1.600 kontrolnih pregleda, 500 psihoterapijskih seansi i 117 porodično-bračnih terapija. Ovakav pristup smanjuje potrebu za bolničkim lečenjem i pomaže pacijentima da očuvaju funkcionalnost u svakodnevnom okruženju.

Nova sredstva za žensko odeljenje

Bolnici su nedavno dodeljena dodatna sredstva od 58,1 milion dinara od strane Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Ova sredstva biće iskorišćena za hitnu adaptaciju krova i obnovu Odeljenja za intenzivni tretman psihotičnih poremećaja (žensko odeljenje), što predstavlja ključni korak u obnovi centralnog dela ustanove.

„U novi vek rada ulazimo sa jasnim ciljem – pružanje kvalitetne, bezbedne i dostupne zaštite svim pacijentima,“ istakla je dr Jovanka Petrović, v. d. direktora bolnice, zahvalivši se zaposlenima na profesionalnosti koja je bolnici obezbedila akreditaciju na maksimalnih sedam godina.

