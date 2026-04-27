Obnovljena Vila „Helena“ u Opovu: Povratak starog sjaja arhitektonskom biseru

OPOVO – Jedan od najprepoznatljivijih simbola Opova, Vila „Helena“, ponovo blista u punom sjaju. Nakon temeljnih radova na rekonstrukciji i restauraciji, završena je obnova fasade i spoljašnjeg izgleda ovog istorijskog zdanja, čime je sačuvan važan deo arhitektonskog nasleđa opštine.

Vila „Helena“, poznata po svojoj specifičnoj arhitekturi s početka 20. veka, godinama je bila u lošem stanju zbog zuba vremena. Zahvaljujući inicijativi lokalne samouprave i sredstvima izdvojenim za očuvanje kulturnih dobara, objekat je prošao kroz sveobuhvatan proces obnove koji je podrazumevao pažljivu restauraciju dekorativnih elemenata fasade.

Očuvanje autentičnosti i tradicije

Prilikom radova, poseban akcenat stavljen je na očuvanje autentičnih detalja po kojima je vila prepoznatljiva. Stručni timovi su radili na:

Restauraciji fasadne plastike: Obnovljeni su svi ukrasni elementi oko prozora i na vencima zgrade.

Sanaciji krova: Postavljena je nova konstrukcija i pokrivač kako bi se sprečilo dalje propadanje unutrašnjosti.

Modernizaciji osvetljenja: Instalirana je nova dekorativna rasveta koja će vilu činiti vidljivom i atraktivnom i tokom večernjih sati.



Novi turistički i kulturni potencijal

Obnova Vile „Helena“ nije značajna samo sa estetskog aspekta, već i kao investicija u turistički potencijal Opova. Predstavnici opštine ističu da je cilj revitalizacija celog centra mesta, gde vila zauzima centralno mesto kao kulturno-istorijski spomenik.

„Vila ‘Helena’ je decenijama bila simbol gospodskog Opova. Ovom obnovom vraćamo dug našoj istoriji i ostavljamo budućim generacijama uređen i reprezentativan objekat koji može služiti u različite kulturne i društvene svrhe,“ navode iz lokalne samouprave.

Očekuje se da će u narednom periodu biti definisana i konačna namena unutrašnjih prostorija, koje bi mogle da postanu dom za galerije, prijeme ili druge kulturne manifestacije, čime bi Vila „Helena“ postala živo mesto okupljanja građana i posetilaca.

(Pančevac/RTV)