Servisne informacije Južni Banat

JKP Drugi oktobar Vršac: Od danas očitavanje gasa za februar

09:30

25.02.2026

Podeli vest:

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Sektor energetike JKP „Drugi oktobar“ započinje redovno očitavanje stanja utrošenog gasa za februar. Očitavanje će se obavljati 25, 26. i 27. februara.

Obaveza ovlašćenih lica je da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, te molimo korisnike da omoguće pristup gasomerima. Ukoliko u navedenom periodu niko nije bio kod kuće, korisnici su dužni da se jave telefonom radi zakazivanja naknadnog očitavanja ili da stanje prijave na broj 013/440-800.

Obaveštavamo korisnike da je omogućena i onlajn prijava stanja gasa putem sajta www.oktobar.co.rs, gde se na početnoj stranici nalazi opcija za unos potrebnih podataka.

(Pančevac)

Tagovi

gas JKP „Drugi oktobar“ očitavanje potrosnja vršac

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.