JKP Drugi oktobar Vršac: Od danas očitavanje gasa za februar

Sektor energetike JKP „Drugi oktobar“ započinje redovno očitavanje stanja utrošenog gasa za februar. Očitavanje će se obavljati 25, 26. i 27. februara.

Obaveza ovlašćenih lica je da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, te molimo korisnike da omoguće pristup gasomerima. Ukoliko u navedenom periodu niko nije bio kod kuće, korisnici su dužni da se jave telefonom radi zakazivanja naknadnog očitavanja ili da stanje prijave na broj 013/440-800.

Obaveštavamo korisnike da je omogućena i onlajn prijava stanja gasa putem sajta www.oktobar.co.rs, gde se na početnoj stranici nalazi opcija za unos potrebnih podataka.

(Pančevac)