Dnevni horoskop za 25. januar: Evo ko dobija poziv za izlazak

OVAN (21. 3 – 20. 4)

Prelazak Meseca preko Strelca, rođenima u drugoj i trećoj dekadi, donosi finansijske probleme preko saradnje sa strancima. Imate podršku jedne Vodolije. Strastvena romansa sa zauzetom osobom koja radi u instituciji zatvorenog tipa.

BIK (21. 4 – 21. 5)

Mesec u kući novca u inkonjunkciji sa retrogradnim Uranom u vašem znaku, upozorava na oprez ako planirate ulaganje u posao s osobom s kojom ste nekada sarađivali. Susret sa Škorpijom. Smanjite unos šećera. Promenite način ishrane.

BLIZANCI (22. 5 – 21. 6)

Mesec prelazi preko Strelcu, praveči opoziciju s Jupiterom u vašem znaku što vas čini sklonim pogrešnim odlukama, naročito kada se radi o pravnim procesima. Poznanstvo sa Lavom na kraćem putu ili predavanju. Nesanica.

RAK (22. 6 – 22. 7)

Vaš vladalac Mesec približava se asteroidu Pobeda i pravi sekstil sa Suncem, donoseći vam uvećanje prihoda. Partnerov iznenadni put budi vašu sumnju u njegovu iskrenost i vernost. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

LAV (23. 7 – 22. 8)

Mesec u Strelcu pravi dobar aspekt s vašim vladaocem Suncem, donoseći vam povoljan ishod dogovora s nekim ko ceni vaše profesionalne kvalitete. Ipak, sačekajte još malo sa potpisivanjem ugovora. Više šetajte.

DEVICA (23. 8 – 22. 9)

Vaš vladalac Merkur pravi aspekt s Mesecom donoseći vam dobru komunikaciju sa saradnicima, ako ste preko posla prisutni u javnosti. Ljubavni partner je osetljiviji nego obično. Tajna romansa s nekim ko radi u zdravstvenoj ustanovi.

VAGA (23. 9 – 22. 10)

Uran, koji upravlja vašom kreativnošću, pravi napet aspekt s Mesecom, donoseći vam sjajne poslovne ideje ali i promenu planova. Novac stiže preko poslova koji podrazumevaju kraća putovanja. Dobijate poziv za izlazak od Blizanaca.

ŠKORPIJA (23. 10 – 22. 11)

Mesec u Strelcu donosi vam šanse za uvećanje prihoda preko marketinga, turizma, stručnog usavršavanja. Neko ometa početak realizacije vaših planova. Ne prestajete da razmišljate o osobi koju ste upoznali preko posla. Oprez za volanom.

STRELAC (23.11 – 21. 12)

Mesec, koji upravlja vašim finansijama ali i rizikom, u vašem znaku obrazuje napet aspekt sa Neptunom donoseći vam konflikte partnerom ili mlađim članom porodice. Dodatni oprez prilikom dogovora i potpisivanja ugovora. Ovan misli na vas.

JARAC (22. 12 – 20. 1)

Mesec u kući ograničenja i prepreka vam nikako ne odgovara, jer vas čini rasejanim i konfuznim. Poslušajte savet osobe na položaju. Susret u tajnosti s umetnikom ili sportistom. Voljena osoba želi da vam nametne svoje stavove.

VODOLIJA (21. 1 – 19. 2)

Aspekti Meseca podstiču vašu potrebu da realizujete dogovor o saradnji sa osobama koje žive u inostranstvu. Imate podršku Vage. Neplanirani troškovi u vezi sa sređivanjem stambenog ili poslovnog prostora. Pad imuniteta.

RIBE (20. 2 – 20. 3)

Mesec u napetim aspektima sa vladaocima vašeg znaka, simbola mašte i prosperiteta, donosi inspiraciju i novac umetnicima. Harizmatična osoba koju poznajete preko posla želi da vas vidi. Provodite više vremena u prirodi.

