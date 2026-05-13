Vidimo se na vrhu: Evo na koje datume treba da rizikujete, jer zvezde garatuju supeh

Evo na koje datume do kraja godine treba rizikovati jer zvezde garantuju uspeh:

☀️ Letnji prozor: Ulazak Jupitera u Lava (Jul 2026)

Period: Sredina jula 2026. godine.

Zašto deluje: Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, prelazi u vatrenog Lava. Ovo donosi ogroman talas samopouzdanja. Savršen je trenutak za pokretanje privatnog biznisa, promenu karijere ili javni nastup. Rizik se isplati jer Lav vlada hrabrošću i uspehom.

🌑 Moćni solarni preokret (12. avgust 2026)

Datum: 12. avgust 2026. godine.

Zašto deluje: Potpuno pomračenje Sunca (Solar Eclipse) u znaku Lava donosi sudbinske preokrete i „zeleno svetlo“ od univerzuma. Ako ste odlagali radikalan rez ili ulazak u potpuno novu životnu sferu, ovaj datum briše prepreke i otvara nova vrata.

🌌 Jesenji proboj svesti (20. novembar 2026)

Datum: 20. novembar 2026. godine.

Zašto deluje: Mlad Mesec u Strelcu otvara put ka velikim snovima i širenju vidika. Ovo je idealan dan za finansijske investicije, rizične poslovne ugovore ili donošenje odluke o preseljenju i saradnji sa inostranstvom.

Decembarski „Datum Ogledala“ i Velika Opozicija (12. i 26. decembar)

Datumi: 12. decembar i 26. decembar 2026. godine.

Zašto deluje: Prema analizama koje prenosi Pancevac Online, 12. decembar nosi moćnu energiju ogledala (12.12.) pojačanu aspektom Venere i Marsa, kada sve ide od ruke bez velikog truda. Odmah zatim, 26. decembra, aspekt Merkura i Jupitera donosi idealan momenat za finalizaciju velikih planova i rizične odluke koje donose dugoročni profit.

💡 Zlatno pravilo za preostali deo godine: Godina je u znaku numerološke „Univerzalne jedinice“ koja simbolizuje nove početke. Kada god osetite intuiciju tokom ovih datuma, povucite potez – zvezde će raditi za vas, a ne protiv vas.

(Društvene mreze)