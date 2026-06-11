Bez vode su ostali potrošači u Kikindskoj ulici, sanacija havarije u toku
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 17. 40 časova ostala
Kikindska ulica od Moše Pijade do Valjevske ulice. Sanacija havarije
je u toku
je u toku
(Pančevac)
19:34Milica Gavrančić ponovo na čelu Višeg suda, Miljana Belić predsednica Privrednog suda u Pančevu
18:58Detalji hapšenja u Pančevu: Rukovodioci firme pod istragom zbog zagađenja Tamiša, za jednim se traga
19:34Milica Gavrančić ponovo na čelu Višeg suda, Miljana Belić predsednica Privrednog suda u Pančevu
18:58Detalji hapšenja u Pančevu: Rukovodioci firme pod istragom zbog zagađenja Tamiša, za jednim se traga
(Pančevac)
19:30
11.06.2026
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11.06.2026
Prethodne nedelje svi poleni u relativnom mirovanju, u najavi skok polena bokvica, trava, kiselica, lipa i kopriva
15:00
11.06.2026