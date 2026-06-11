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Bez vode su ostali potrošači u Kikindskoj ulici, sanacija havarije u toku

18:15

11.06.2026

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Foto: Pixabay
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 17. 40 časova ostala
Kikindska ulica od Moše Pijade do Valjevske ulice. Sanacija havarije
je u toku

(Pančevac)

Tagovi

isključenje vode JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo voda

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