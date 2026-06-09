POLEN U PANČEVU: Bez skokova

Prethodne nedelje svi poleni u relativnom mirovanju, u najavi skok polena bokvica, trava, kiselica, lipa i kopriva

U 23. kalendarskoj nedelji, od 1. do 7. Juna, u vazduhu Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmica prognoza kaže da se očekuje povećanje koncentracija polena bokvica, trava, kiselica, lipa i kopriva, ali opadanje polena breza, čempresa, oraha, četinara, jasena i vrba, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena drveća može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje primarijus dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda. Ali, osobe koje su osetljive na polen trava treba da blagovremeno primene sve preventivne mere.

Era kopriva u 23. sedmici Kalendarsku 23. Sedmicu u godinu, koja pada oko polovine jula, u Pančevu po pitanju polena karakterišu visoke koncentracije polena kopriva, pokazuju sedmogodišnja merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo. U ovo doba uobičajno je već intenzivnije cvetanje trava i lipa.

(Pančevac)

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