Milutinović: Ove pčelarske sezone zasad sve ide kako treba
17:00
09.06.2026
Predsednik Udruženja ljubitelja pčela „PanČELA“ i član Komisije za pčelarstvo Privredne komore Vojvodine, Vojkan Milutinović, koji je i jedan od najvćih lokalnih proizvođača meda, kaže da je sezona u mnogo čemu iznenadila i iskusne pčelare.
– Situacija je iznenađujuća, ako se uzme u obzir da nakon hladnih noći bagrem obično prestaje da medi. Međutim, ove godine je posle svakog zahlađenja ponovo kretao da medi, a u brdskim predelima ima mesta gde je ova paša potrajala. I u Banatu su ove godine pčelari uspeli da sakupe bagremov med, što poslednjih godina nije bio slučaj – objašnjava Vojkan Milutinović.
Prema njegovim rečima, sezona je dobro počela još tokom ranog proleća.
– Voćna paša je davala nektar, a uljana repica je cvetala skoro mesec dana, i s nje sam, recimo, sakupio pristojnih 25 kilograma u proseku po društvu. Zima je bila solidna, uz određene gubitke, ali je razvoj krenuo blagovremeno i pčele su bile spremne za prve paše – kaže on.
Milutinović dodaje da vremenske prilike zasad idu naruku pčelarima.
– Ove godine gotovo sve ide kako treba. Čak je i kiša padala u pravom trenutku, što je važno za suncokret, na čiju pašu ozbiljno računamo. Padavine su pomogle vegetaciji i pčele konstantno imaju unose. Ako ovako ostane, mogla bi ovo da bude jedna od boljih sezona u poslednjih nekoliko godina – ističe naš sagovornik.
On ukazuje i na ekonomski aspekt proizvodnje meda.
– Pčelari su u teškoj poziciji jer je sve poskupelo, a med gotovo da nije. Ipak, ljudi polako počinju da prepoznaju šta je pravi domaći med, a šta „šećerna vodica” – kaže Milutinović.
(Pančevac/J. Filipović)
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