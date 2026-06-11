Detalji hapšenja u Pančevu: Rukovodioci firme pod istragom zbog zagađenja Tamiša, za jednim se traga

PANČEVO – Po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava u Pančevu odredila je zadržavanje osumnjičenog Ž.M. (1978) iz Banatskog Novog Sela u trajanju od 48 časova, navodi se u zvaničnom saopštenju ovog tužilaštva.

Kako se u saopštenju OJT Pančevo ističe, postoji osnov sumnje da je on, zajedno sa D.C. (1993) koji trenutno nije dostupan državnim organima, u periodu od juna prošle godine do juna ove godine izvršio krivično delo zagađenje životne sredine.

Oni su, kao odgovorna lica privrednog društva „Multi invest“ doo iz Pančeva, prema zaključenom ugovoru preuzimali otpadni materijal-digestat od preduzeća „BPP Bioenergy“ i „MPD Reenergy“ iz Beograda, navodi se u saopštenju.

Sumnja se da su ovaj materijal, suprotno odredbama Zakona o vodama, nepropisno odlagali i istakali na širi prostor vodnog objekta – kanala Tamiš, kao i u sam kanal Tamiš. Sporna lokacija nalazi se u okviru hidromeliracionog sistema „Naritak“, na potezu između Starog Tamiša i Dolova.

Osumnjičeni Ž.M. je saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo Osnovnom sudu u Pančevu da mu se odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.

U odnosu na drugog osumnjičenog, D.C., OJT Pančevo je predložilo određivanje pritvora jer postoje okolnosti koje ukazuju na to da se krije od nadležnih organa.

(Pančevac/OJT Pančevo)