Panel diskusija Tima za prevenciju i zaštitu dece i učenika

U maloj sali zgrade Gradske uprave danas je održana panel diskusija posvećena prevenciji trgovine ljudima, kao i zaštiti dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Važan događaj organizovan je 11. juna u skladu sa godišnjim planom aktivnosti Tima za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja grada Pančeva, a okupio je stručne saradnike iz 29 osnovnih i srednjih škola, kao i predstavnike PU „Dečja radost”.

Najpre, učesnike je pozdravila mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje, koja je istakla značaj uloge obrazovnog sistema u prepoznavanju i sprečavanju trgovine ljudima.

– Trgovina ljudima je jedan od najkompleksnijih i najtežih oblika nasilja i krivično delo kome mogu biti izloženi odrasli, mladi i deca. Uloga sistema obrazovanja i vaspitanja ogleda se i u procesu preliminarne identifikacije, odnosno prijavljivanja sumnje ili saznanja o potencijalnoj trgovini ljudima nadležnim organima, koji dalje vrše proces formalne identifikacije. Zaposleni u školama su često među prvima koji mogu da uoče znakove povećanog rizika ili potencijalne uključenosti učenika u neki od oblika trgovine ljudima – rekla je članica Gradskog veća.

Ona je dodala da blagovremeno prepoznavanje faktora rizika i pravovremeno reagovanje predstavljaju osnovu za sprečavanje eksploatacije dece i obezbeđivanje adekvatne podrške, te da se Grad Pančevo pobrinuo da se „iz prve ruke sazna o svemu relevantnom od ljudi koji su stručni i koji će biti spoljašnja zaštitna mreža ustanova, ukoliko to bude potrebno”.

Cilj ovakvih edukacija jeste unapređivanje kompetencija stručnih saradnika u oblasti prevencije, pravovremene identifikacije, pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i jačanje saradnje sa institucijama koje čine spoljašnju zaštitnu mrežu.

Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i zamenica koordinatorke Tima, istakla je da panel diskusija predstavlja važan korak u podizanju svesti o vršnjačkom nasilju i trgovini ljudima.

– Iako se na prvi pogled razlikuju, ova dva fenomena su usko povezana jer pogađaju najranjivije grupe, posebno decu i mlade. Zato su prevencija, edukacija i zajedničko delovanje institucija, škola, porodica i lokalne zajednice od presudnog značaja. Ovakvi skupovi doprinose boljem razumevanju rizika i jačanju saradnje svih aktera koji rade na zaštiti dece i mladih. Grad Pančevo ostaje posvećen stvaranju bezbednog okruženja za svu decu i mlade, jer je njihova sigurnost i dobrobit naša zajednička odgovornost – kazala je Sanja Patalov Stojadinović.

O pojmu trgovine ljudima, fazama ovog krivičnog dela, oblicima eksploatacije, faktorima ranjivosti i zakonskoj regulativi govorili su predstavnici Policijske uprave Pančevo. Posebnu pažnju učesnika izazvala je studija slučaja zasnovana na stvarnom primeru, kroz koju je praktično prikazano kako se trgovina ljudima prepoznaje i procesuira u praksi.

Svoja stručna izlaganja imale su i Mirjana Milićević, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, kao i Danijela Ivanovski, pedagog, direktorka OŠ „Vasa Živković”, te Jelena Anđelković, diplomirani socijalni radnik Doma za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak”, koje su učesnike upoznale sa institucionalnim mehanizmima zaštite žrtava i postupanjem nadležnih organa.

Prema rečima organizatora, panel diskusija je još jednom potvrdila značaj saradnje obrazovnih, socijalnih, pravosudnih i bezbednosnih institucija u cilju stvaranja bezbednog okruženja za decu i mlade. Grad Pančevo nastavlja da podržava aktivnosti usmerene na prevenciju nasilja i zaštitu najmlađih sugrađana, prepoznajući njihovu sigurnost i dobrobit kao jedan od svojih prioriteta.

(Pančevac / S. T.)

Dr Manasijević: Visok krvni pritisak najčešći razlog za dolazak u Hitnu pomoć