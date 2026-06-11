Baletska bajka na sceni Kulturnog centra

PANČEVO – Učenici svih uzrasta Baletske škole „Dimitrije Parlić“, od najmlađih polaznika pripremnih razreda do maturanata srednje škole, priredili su u sredu, 10. juna, dvočasovni spektakl u ispunjenoj dvorani Kulturnog centra Pančeva. Tradicionalni godišnji koncert objedinio je talenat, trud i gracioznost mladih umetnika, koji su kroz bogat i raznovrstan program izmamili gromoglasne aplauze i oduševili brojnu pančevačku publiku.

Tom prilikom predstavili su se od najmlađih polaznika pripremnih odeljenja do učenika završnih razreda srednje baletske škole.

Na bini su se smenjivale koreografije iz najpoznatijih dela klasičnog baletskog repertoara, ali i savremene plesne tačke, a svaka od njih ispraćena je snažnim aplauzima.

Program je otvorila Mina Mađarević, učenica trećeg razreda srednje baletske škole, varijacijom Kitri iz trećeg čina baleta „Don Kihot“ Ludviga Minkusa i Aleksandra Gorskog.

Veče je potom nastavljeno odlomcima iz baleta, kada su nastupile Ksenija Petrović („Bajadera“), Magdalena Vlajić („Labudovo jezero“), Anja Srdić („Korsar“), Magdalena Nestorović („Don Kihot“), Helena Birak („Raquita“), Isidora Đurić („Korsar“), kao i Novak Blagojević („Taras Buljba“), koje su izveli učenici različitih razreda, potvrđujući visok nivo tehničke pripremljenosti i umetničkog izraza.

Jedan od emotivnijih trenutaka koncerta bila je izvedba scene „Veliki labudovi“ iz drugog čina „Labudovog jezera“, u kojoj su nastupile Mina Mađarević, Ksenija Petrović i Magdalena Vlajić, dok je završnica pripala velikom zajedničkom izvođenju „Grand valcera“ Johana Štrausa.

U toj završnoj tački na sceni su se okupili učenici pripremnih odeljenja, kao i učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, što je simbolično zaokružilo još jednu uspešnu školsku godinu.

Za uspešnu realizaciju programa bili su zaslužni profesori i korepetitori škole, među kojima su Svetlana Bučevac, Ivana Pezelj, Ljiljana Velimirov Križnar, Vladislava Marković, Aleksandra Malijar Trajanović, Katarina Milinković, Svetlana Vučinić Stojić i Sara Pavlovski.

Godišnji koncert još jednom je potvrdio da Baletska škola „Dimitrije Parlić“ ne predstavlja samo obrazovnu ustanovu, već i važan deo kulturnog identiteta Pančeva.

(Pančevac/J. Filipović)

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