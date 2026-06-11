Sednica Skupštine grada 12. juna: Uređenje deponija na teritoriji grada

Predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš sazvao je 11. sednicu lokalnog parlamenta za 12. jun. Kao najzanimljivija tačka dnevnog reda ističe se Predlog odluke o sprovođenju postupka javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, za realizaciju projekta uređenja deponija na teritoriji Grada Pančeva.

Pored toga, biće reči o završnom računu budžeta Grada Pančeva za 2025, predlogu odluke o sprovođenju postupka javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, za realizaciju projekta uređenja komunalne zone Zelene pijace, ustanovljavanju prava korišćenja PU „Dečja radost” na nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva u Ulici oslobođenja 21 i MZ-a „Jabuka” na sportskoj hali.

Govoriće se i o predlogu odluke o isknjiženju udela Grada Pančeva koji je evidentiran po osnovu konverzije u GP „Mostogradnja” a. d. Beograd nakon okončanja stečajnog postupka, kao i udelu Grada u „Zaštitnoj radionici” d. o. o. Tema će biti i usvajanje Godišnjeg likvidacionog izveštaja JKP-a „Autotransport”.

Članice i članovi gradskog parlamenta raspravljaće i o predlogu Godišnjeg plana rada Komunalne milicije za 2026, te o izmeni programa poslovanja JKP-a „Grejanje” s finansijskim planom za 2026. godinu i dopuni Programa poslovanja JKP-a „Mladost” za ovu godinu.

Ako većina to odobri, biće izmenjen finansijski plan za 2026. godinu Doma omladine Pančevo i usvojen Izveštaj o radu Crvenog krsta Pančevo za 2025, kao i finansijski plan humanitarne organizacije za 2026.

Izveštaji o realizaciji programa „Ginekološka i pedijatrijska zdravstvena zaštita u naseljenim mestima” za 2025. godinu i o izvršenju programa „Zdravstveno-edukativna predavanja u vrtićima, osnovnim školama i onlajn savetovalište za mlade” Doma zdravlja Pančevo takođe će biti pred odbornicama i odbornicima.

Predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP-a „Urbanizam” o raspodeli dobiti iskazanoj u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2025, kao i Predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP-a „Vodovod i kanalizacija” o raspodeli neto dobiti za 2025. godinu biće teme na Skupštini grada. U najavi sednice navedeno je još tačaka dnevnog reda, a kao i uvek, u poslednjih 25 godina, pred samo zasedanje će ih se pojaviti nekoliko. Izvestićemo vas i o tome.

(Pančevac / S. T.)

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