Milica Gavrančić ponovo na čelu Višeg suda, Miljana Belić predsednica Privrednog suda u Pančevu

PANČEVO – Visoki savet sudstva (VSS) na današnjoj sednici doneo je ključne odluke o imenovanjima u pravosuđu Južnobanatskog okruga, izabravši predsednike Višeg i Privrednog suda u Pančev, prenosi epancevo.
Na funkciju predsednika Višeg suda u Pančevu ponovo je izabrana sudija Milica Gavrančić. Podsećamo, sudija Gavrančić je na ovu poziciju prvi put stupila u julu 2021. godine, nakon što je prethodno obavljala funkciju vršioca dužnosti predsednika. Prema Zakonu o sudijama, njen novi mandat trajaće narednih pet godina.
Milica Gavrančić je rođena u Vršcu, gde je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je diplomirala na Pravnom fakultetu. Svoju karijeru je započela u kompaniji „Hemofarm“, a u pravosuđe prelazi 2011. godine kao sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vršcu, odakle je gradila put do vrha pančevačkog pravosuđa.
Istovremeno, Visoki savet sudstva je za predsednicu Privrednog suda u Pančevu izabrao sudiju Miljanu Belić. Ona je od decembra prošle godine obavljala funkciju vršioca dužnosti predsednika ovog suda.
Sudija Belić ima dugogodišnji staž u ovoj instituciji, gde je pre stupanja na sudijsku funkciju radila kao sudijski pomoćnik. Narodna skupština ju je prvi put izabrala za sudiju u februaru 2020. godine, dok joj je u martu 2022. godine, nakon ustavnih izmena, VSS dodelio stalnu sudsku funkciju do penzije.
Miljana Belić je u javnosti prepoznata i po svom intervjuu za „BBC na srpskom“ iz 2023. godine o položaju žena u pravosuđu, kada je istakla da je sudijski poziv bio njen jedini karijerni cilj od samog početka, opisavši preuzimanje funkcije rečima: „Kao da sam došla kući“.
(epančevo)