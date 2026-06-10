Kajtasovo i Grebenac bez struje u petak zbog radova

Prema saopštenju preduzeća „Elektrodistribucija Srbije“, u petak 12. juna od 9 do 12.30 časova doći će do privremene obustave snabdevanja električnom energijom u naseljenim mestima Kajtasovo i Grebenac.

Do isključenja će doći usled radova na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Tokom trajanja radova mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

Iz „Elektrodistribucije Srbije“ saopštavaju i da će u slučaju ranijeg završetka radova snabdevanje strujom biti nastavljeno pre planiranog vremena. U slučaju vremenskih nepogoda, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici na vreme biti obavešteni.

(BCinfo)