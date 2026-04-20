Kulturno blago Bele Crkve u Pančevu: Promocija novog vodiča u Narodnom muzeju

Narodni muzej Pančevo biće domaćin promocije značajnog izdanja pod nazivom „Vodič kroz kulturno nasleđe opštine Bela Crkva“. Događaj će se održati u utorak, 21. aprila 2026. godine, sa početkom u 19 časova.

Ovaj vodič predstavlja sveobuhvatan pregled istorijskog i kulturnog bogatstva belocrkvanskog kraja, a o procesu stvaranja i značaju prikupljene građe govoriće sami autori – Tamara Gojković i Igor Vokoun. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Opštine Bela Crkva, sa ciljem da se široj publici približi vredno nasleđe ovog dela Banata.

Pozivaju se svi ljubitelji istorije, arhitekture i tradicije da prisustvuju ovoj zanimljivoj prezentaciji u prostoru Narodnog muzeja.

