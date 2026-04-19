Pančevo: Održano 24. Pokrajinsko takmičenje talentovanih učenika

U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Pančevu, 18. aprila 2026. godine, održano je 24. Pokrajinsko takmičenje talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola Vojvodine. Ovaj prestižni događaj okupio je mlade naučnike iz Pančeva, Kikinde, Vršca i Kovačice, koji su predstavili svoje istraživačke poduhvate u 13 naučnih disciplina.

Na konkurs je pristiglo ukupno 109 radova, od kojih su 44 delo osnovaca, dok je 65 radova potpisalo srednjoškolci. Nakon svečanog otvaranja, učenici su pred stručnim komisijama branili svoje radove, pokazavši izuzetnu motivaciju, kreativnost i visok nivo znanja u naučnoistraživačkom radu.



Stručne komisije su pažljivo vrednovale svaku prezentaciju, a preliminarni rezultati su već dostupni na zvaničnom sajtu Centra. Uskoro se očekuje i objava konačnih rang-lista, koje će potvrditi ko su najbolji mladi istraživači Vojvodine u ovoj godini.

(Pančevac)