Hitna sanacija sabornog hrama u Vršcu

Apel za pomoć u obnovi svetinje stare 240 godina. U vršačkim lokalima postavljene su kutije za prikupljanje donacija, a objavljen je i račun za uplatu novca

Zub vremena poslednjih godina ozbiljno je narušio Saborni hram Svetog oca Nikolaja u Vršcu, zbog čega je ovih dana počela njegova hitna sanacija, prenose Novosti.

Vrednost radova procenjena je na oko 25 miliona dinara, što prevazilazi mogućnosti samofinansiranja, pa je sveštenstvo uputilo javni apel ustanovama i pojedincima da prilozima pomognu obnovu ovog 240 godina starog spomenika kulture od izuzetnog značaja.

Starešina hrama, protojerej-stavrofor Ognjen Veljančić kaže da je crkva u liturgijskoj upotrebi, ali da je rekonstrukcija njene spoljašnjosti sada ubrzana, kako bi se što pre osigurala bezbednost prolaznika i učenika OŠ „Vuk Karadžić“, koji portu koriste kao školsko dvorište.

Navodi i da su se sa oronule fasade u više navrata obrušavali simsovi i teški ornamenti, a da su, usled jakih vršačkih vetrova, padali čak i crepovi. Srećom, niko nije bio povređen.

– U najkritičnijem stanju je toranj, zbog čega smo još u januaru, kao privremenu zaštitu, oko njega postavili skelu koja sada okružuje čitav hram. Započeti radovi podrazumevaju obnovu kompletne fasade i krovne konstrukcije, koji će se odvijati u skladu sa važećim konzervatorskim standardima. Reč je o zaista velikoj investiciji, za koju nam je potrebna podrška našeg naroda – kaže otac Ognjen, uz napomenu da je predviđeno da hram zasija novim sjajem već za tri meseca.

U vršačkim lokalima, koji imaju veći promet, postavljene su kutije za prikupljanje donacija, a objavljen je i račun za uplatu novca. Primalac je SPCO Vršac, svrha uplate Obnova hrama, a broj je 325-9500600060375-24.

Zasad je sakupljen samo deo neophodnih sredstava. Crkvi finansijski pomažu veliki vršački privrednici, dok su lokalna stovarišta obećala donaciju materijala. Na ove radove usmerena su i sredstva koja su lane dobijena od nadležnih institucija: lokalna samouprava i Pokrajina dali su po milion i po, a Republika milion. Sveštenstvo očekuje da će i ove godine od njih dobiti bar iste iznose…

– To nisu velika sredstva, ali su korisna. Time se i vodimo, da ne treba tražiti pojedinca koji će dati mnogo novca, već da svi izdvojimo po malo. Da svi učestvujemo u obnovi hrama, koji vekovima predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih dobara našeg grada i šireg regiona – dodaje otac Ognjen.

A, Saborni hram Svetog oca Nikolaja sagrađen je 1785. i u njemu počivaju zemni ostaci episkopa vršačkih Josifa Jovanovića Šakabente, Petra Jovanovića Vidaka, Emilijana Kengelca i Nektarija Dimitrijevića, kao i episkopa banatskih dr Georgija Letića, dr Vikentija Vujića i dr Vasiriona Kostića.

Velike popravke obavljane su u više navrata – prvi put 1909, a poslednji pre tačno dve decenije. Tada je bio zamenjen krovni pokrivač, okrečena fasada, sređene kompletne elektro-instalacije i uvedeno je podno grejanje.

(Novosti)