BOŽIĆ: Pančevo prestonica mladosti, zanata i struke

Republičko takmičenje poljoprivrednih škola Srbije, 40. po redu, na kome učestvuju 24 škole, otvoreno je juče u Pančevu u Poljoprivrednoj školi „Josif Pančić”.

Nadmeće se 20 učenika sa smera poljoprivredni tehničar, petoro budućih tehničara hortikulture, 13 rukovalaca poljoprivrednom tehnikom i sedmoro učenica i učenika sa smera cvećar-vrtlar, kao i nekoliko njih sa smerova pekar i mesar. Ukupno, takmiči se 45 učenika iz 24 škole iz Srbije u pratnji 26 mentora.

Sve njih pozdravila je mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje.

– Zadovoljstvo mi je što u ime Grada Pančeva mogu da pozdravim poštovanu direktorku, cenjene profesore i mentore, drage učenike i uvažene goste. Srednje stručno obrazovanje je temelj naše privrede. Zanimanja poljoprivredni tehničar, tehničar hortikulture, rukovalac poljoprivredne tehnike i cvećar-vrtlar su ključni za proizvodnju sirovina i uređenje životnog prostora. Njihov rad na farmama i gazdinstvima direktno utiče na prehrambenu nezavisnost zemlje, ali i na razvoj privrede što doprinosi zapošljavanju i ekonomskom razvoju.

Božić: Posebna je čast što je upravo naš grad domaćin ovakvog događaja, koji okuplja najbolje učenike srednjih stručnih škola iz cele Srbije i potvrđuje da znanje, rad, trud i posvećenost imaju pravu vrednost i predstavljaju temelj napretka svakog društva.

Članica Gradskog veća zaključila je obraćanje rečima da je Pančevo „danas prestonica mladosti, zanata i struke”.

(Pančevac / S. T.)

