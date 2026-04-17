20. aprila zatvaranje saobraćaja u Ulici 7. jula zbog izvođenja radova

Ukoliko vremenski uslovi dozvole, planiran početak radova u ponedeljak, 20. aprila na delu saobraćajnice u Ulici 7. jula, na potezu od Ulice Radivoja Koraća do Prešernove ulice. Planirano trajanje radova je mesec dana, a tokom izvođenja radova navedeni deo saobraćajnice biće zatvoren za saobraćaj.

Radovi obuhvataju izgradnju saobraćajnice u dužini od oko 120 metara i širini kolovoza od 7 metara, postavljanje ivičnjaka sa obe strane kolovoza, kao i izgradnju kišne kanalizacije radi rešavanja postojećih problema sa zadržavanjem površinskih voda.

Takođe, biće izgrađena i povezana pešačka staza od Ulice Radivoja Koraća do Prešernove ulice, u dužini od oko 80 metara i širini 2 metra, popločana behaton pločama.

U okviru uređenja ovog poteza, planirana je i izgradnja 10 novih parking mesta.

Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom trajanja radova.

