Veliki uspeh Poljoprivredne škole „Vršac“: Dunja Mihajlović treća u Srbiji

15:46

19.04.2026

Foto: FB/Poljoprivredna škola "Vršac" - Vršac

Učenica Poljoprivredne škole „Vršac“, Dunja Mihajlović (odeljenje IV1, smer poljoprivredni tehničar), ostvarila je izuzetan uspeh osvojivši treće mesto na jubilarnom 40. Republičkom takmičenju učenika Srbije iz oblasti poljoprivrede.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 21 škole, Dunja je pod mentorstvom profesora Nemanje Jelisavčića potvrdila vrhunski kvalitet obrazovanja u ovoj vršačkoj ustanovi. Ovaj rezultat je posebno značajan jer Poljoprivredna škola „Vršac“ nakon višedecenijske pauze od 35 godina ponovo niže uspehe na najprestižnijem nacionalnom takmičenju – u poslednje tri godine njihovi učenici su osvojili jedno prvo i jedno treće mesto.
Ovim plasmanom vršačka škola se definitivno pozicionirala među lidere u obrazovanju budućih poljoprivrednih stručnjaka u Srbiji.

(Pančevac)

