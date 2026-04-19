Veliki uspeh Poljoprivredne škole „Vršac“: Dunja Mihajlović treća u Srbiji

Učenica Poljoprivredne škole „Vršac“, Dunja Mihajlović (odeljenje IV1, smer poljoprivredni tehničar), ostvarila je izuzetan uspeh osvojivši treće mesto na jubilarnom 40. Republičkom takmičenju učenika Srbije iz oblasti poljoprivrede.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 21 škole, Dunja je pod mentorstvom profesora Nemanje Jelisavčića potvrdila vrhunski kvalitet obrazovanja u ovoj vršačkoj ustanovi. Ovaj rezultat je posebno značajan jer Poljoprivredna škola „Vršac“ nakon višedecenijske pauze od 35 godina ponovo niže uspehe na najprestižnijem nacionalnom takmičenju – u poslednje tri godine njihovi učenici su osvojili jedno prvo i jedno treće mesto.

Ovim plasmanom vršačka škola se definitivno pozicionirala među lidere u obrazovanju budućih poljoprivrednih stručnjaka u Srbiji.



(Pančevac)