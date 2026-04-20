Promocija izdanja NIU „Libertatea“ u Beloj Crkvi: Gostovanje sveštenika Petrua Berbentije

Narodna biblioteka Bela Crkva poziva sve ljubitelje pisane reči na promociju najnovijih izdanja Novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea“, dobitnika prestižnog Sretenjskog ordena. Događaj će se održati u sredu, 22. aprila 2026. godine, u čitaonici biblioteke sa početkom u 12 časova.

Poseban gost promocije biće sveštenik Petru Berbentija iz Rešice (Rumunija), koji će publici predstaviti svoje najnovije delo iz oblasti religije. Kroz razgovor o izdavaštvu i duhovnosti prisutne će voditi moderatorka Mariana Stratulat.

Ova promocija predstavlja nastavak uspešne saradnje kulturnih institucija i priliku da se domaća publika upozna sa bogatom produkcijom jedine izdavačke ustanove na rumunskom jeziku u Srbiji.

