Južni Banat

Promocija izdanja NIU „Libertatea“ u Beloj Crkvi: Gostovanje sveštenika Petrua Berbentije

15:00

20.04.2026

Printscreen/YT/Ana Ćurčić

Narodna biblioteka Bela Crkva poziva sve ljubitelje pisane reči na promociju najnovijih izdanja Novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea“, dobitnika prestižnog Sretenjskog ordena. Događaj će se održati u sredu, 22. aprila 2026. godine, u čitaonici biblioteke sa početkom u 12 časova.
Poseban gost promocije biće sveštenik Petru Berbentija iz Rešice (Rumunija), koji će publici predstaviti svoje najnovije delo iz oblasti religije. Kroz razgovor o izdavaštvu i duhovnosti prisutne će voditi moderatorka Mariana Stratulat.
Ova promocija predstavlja nastavak uspešne saradnje kulturnih institucija i priliku da se domaća publika upozna sa bogatom produkcijom jedine izdavačke ustanove na rumunskom jeziku u Srbiji.

(Pančevac/BCinfo)

kultura Bele Crkve Narodna biblioteka Bela Crkva NIU Libertatea Petru Berbentija promocija knjige

