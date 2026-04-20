Nedeljni horoskop od 20. do 26. aprila: Ulazak u sezonu Bika i vreme stabilizacije

Ova nedelja donosi značajnu promenu energije jer Sunce ulazi u znak Bika, pozivajući nas da usporimo, uživamo u plodovima svog rada i posvetimo se konkretnim ciljevima.



OVAN

Ljubav: Fokus se sa strasti seli na stabilnost; partner će ceniti vašu pouzdanost, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga preko posla.

Posao: Merkur vas podstiče na mudre finansijske odluke; idealno je vreme za pregovore o povišici ili dugoročne investicije.

Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u vratu; obratite pažnju na držanje tokom rada.

Srećni brojevi: 4, 18, 22.

Boja nedelje: Zelena.

Savet: Ne žurite sa trošenjem novca na luksuz koji vam trenutno nije neophodan.

Poruka: Sigurnost se gradi strpljenjem, a ne brzinom.



BIK

Ljubav: Vaša sezona počinje i donosi vam neodoljiv šarm; idealan je trenutak za nove početke ili osveženje duge veze.

Posao: Sunce u vašem znaku daje vam neverovatnu energiju i autoritet; svi vaši predlozi biće pažljivo saslušani.

Zdravlje: Osećate se preporođeno, ali pazite na preterano uživanje u kaloričnoj hrani.

Srećni brojevi: 1, 6, 15.

Boja nedelje: Zlatna.

Savet: Iskoristite ovu nedelju da postavite prioritete za celu godinu.

Poruka: Vaše vreme je došlo – zablistajte punim sjajom.

BLIZANCI

Ljubav: Možda ćete osećati potrebu da se povučete i razmislite o svemu; tajne romanse ili platonske ljubavi su u fokusu.

Posao: Rad iz senke vam najviše prija; završite administrativne repove pre nego što se planeta Mars useli u vaš sektor akcije.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna; mentalni umor rešavajte meditacijom ili čitanjem.

Srećni brojevi: 9, 21, 33.

Boja nedelje: Bela.

Savet: Slušajte svoje snove, oni kriju važne odgovore ove nedelje.

Poruka: Tišina je ponekad najglasniji odgovor koji možete dati.

RAK

Ljubav: Društveni život cveta; prijateljstvo bi lako moglo da preraste u nešto više, dok zauzeti uživaju u zajedničkim planovima sa prijateljima.

Posao: Umrežavanje je ključ uspeha; jedan poziv od starog saradnika može vam otvoriti potpuno nova vrata.

Zdravlje: Osećate se dobro, ali bi vam prijao boravak pored vode ili duža šetnja.

Srećni brojevi: 7, 11, 25.

Boja nedelje: Tirkizna.

Savet: Ne plašite se da tražite pomoć od prijatelja ako zapnete sa obavezama.

Poruka: Zajedno smo jači nego što mislimo.

LAV

Ljubav: Karijera može oduzimati vreme od ljubavi; potrudite se da partneru pokažete da je i dalje prioritet.

Posao: Sunce u vrhu vašeg neba donosi javna priznanja; vaš radni status bi mogao biti unapređen do kraja nedelje.

Zdravlje: Pripazite na kolena i zglobove; izbegavajte nagle pokrete pri vežbanju.

Srećni brojevi: 3, 10, 27.

Boja nedelje: Kraljevsko plava.

Savet: Budite diplomata u komunikaciji sa nadređenima, čak i ako se ne slažete.

Poruka: Uspeh dolazi onima koji znaju da čekaju pravi trenutak.

DEVICA

Ljubav: Širite vidike; mogli biste se zaljubiti u nekoga ko dolazi iz drugog grada ili deli vaše duhovne poglede.

Posao: Odlična nedelja za edukaciju ili rešavanje pravnih pitanja; planovi vezani za inostranstvo postaju realni.

Zdravlje: Vitalnost je na visokom nivou; isprobajte neku novu vrstu rekreacije.

Srećni brojevi: 5, 14, 23.

Boja nedelje: Purpurna.

Savet: Dozvolite sebi malo više spontanosti i odstupanja od dnevne rutine.

Poruka: Znanje je jedino blago koje se deljenjem uvećava.

VAGA

Ljubav: Intenzivne emocije i duboka povezanost obeležiće ove dane; iskren razgovor rešava dugogodišnji problem.

Posao: Fokus je na tuđem novcu, nasledstvu ili kreditima; budite oprezni pri potpisivanju dokumenata u sredu.

Zdravlje: Detoksikacija organizma je neophodna; pijte više čajeva i vode.

Srećni brojevi: 8, 16, 24.

Boja nedelje: Bordo.

Savet: Ne ulazite u rizične investicije pre nego što dobro ispitate teren.

Poruka: Transformacija počinje onog trenutka kada odlučite da pustite staro.



ŠKORPIJA

Ljubav: Partnerstvo je u fokusu; Sunce u Biku traži od vas više kompromisa, ali donosi i veliku stabilnost u odnosu.

Posao: Mogući su novi ugovori ili savezi; neko bi mogao da vam ponudi dugoročnu i stabilnu saradnju.

Zdravlje: Pripazite na bubrege i lumbalni deo leđa; ne preterujte sa fizičkim radom.

Srećni brojevi: 2, 13, 20.

Boja nedelje: Ružičasta.

Savet: Naučite da saslušate drugu stranu pre nego što zauzmete odbrambeni stav.

Poruka: Mir u dvoje vredi više od bilo kakve pobede u raspravi.

STRELAC

Ljubav: Svakodnevne obaveze mogu ugasiti iskru; unesite malo kreativnosti u rutinu kako biste osvežili odnos.

Posao: Bićete veoma produktivni; savršen je period za uvođenje novih, zdravijih navika u radno okruženje.

Zdravlje: Mogući su problemi sa varenjem; izbacite brzu hranu i jedite više obroka „na kašiku“.

Srećni brojevi: 6, 12, 19.

Boja nedelje: Siva.

Savet: Organizacija je pola zdravlja; napravite plan rada za svaki dan unapred.

Poruka: Velika dela se sastoje od mnogo malih koraka.

JARAC

Ljubav: Romantika se vraća u vaš život; slobodni Jarčevi mogu doživeti sudbinski susret na mestu zabave ili sporta.

Posao: Kreativnost je na vrhuncu; ne plašite se da pokažete svoje talente jer bi mogli biti veoma isplativi.

Zdravlje: Osećate se poletno i veselo; energija vam je stabilna tokom cele nedelje.

Srećni brojevi: 5, 17, 26.

Boja nedelje: Narandžasta.

Savet: Dozvolite sebi da uživate i zaboravite na stroga pravila bar na jedan dan.

Poruka: Radost je gorivo koje pokreće uspeh.

VODOLIJA

Ljubav: Dom i porodica su vam utočište; uživaćete u krugu najbližih i rešavanju stambenih pitanja.

Posao: Moguć je rad od kuće ili pokretanje privatnog porodičnog biznisa; fokusirajte se na lokalno tržište.

Zdravlje: Pripazite na varenje; nervoza bi mogla da se odrazi na vaš želudac.

Srećni brojevi: 4, 15, 29.

Boja nedelje: Boja peska.

Savet: Sredite svoj životni prostor; čista kuća znači čist um.

Poruka: Mir počinje unutar vaša četiri zida.



RIBE

Ljubav: Vaše reči imaju veliku moć; pisma, poruke i pozivi doneće vam mnogo radosti i približiti vas simpatiji.

Posao: Odlična nedelja za trgovinu, kraća putovanja i pisanje; vaša moć ubeđivanja je nepogrešiva.

Zdravlje: Pripazite na disajne organe; izbegavajte zagušljive prostorije i šetajte više.

Srećni brojevi: 3, 21, 30.

Boja nedelje: Svetloplava.

Savet: Iskoristite svaki trenutak za učenje nečeg novog, mozak vam je poput sunđera.

Poruka: Jasna komunikacija sprečava svaku nesuglasicu.

