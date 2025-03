Američki avanturista posetio 197 zemalja, Srbija ga oduševila

Američki Jutjuber i avanturista Dru Binski proveo je poslednjih 10 godina putujući i posetio je čak 197 zemalja širom sveta.

Sada je sastavio listu zemalja u Evropi, od najomiljenije do najmanje omiljene.

Na prvom mestu bila je Češka, njegova omiljena evropska destinacija.

Ovo je moje omiljeno mesto na planeti, samo ne postaje bolje. Iako sam tamo proveo više od godinu dana, i dalje se najezim svaki put kada dođem – rekao je on dok je snimao u centru Praga.

„Beograd je neverovatan“

Na drugom mestu je Srbija, zemlja koju je posetio sedam puta. – Ljudi su me oduševili. Tako su ljubazni i zabavni, a Beograd je neverovatan. Pun je znamenitosti, odličnih restorana i barova – rekao je on i savetovao pratioce da posete i Niš, Sombor i Novi Sad.

Koji gradovi su u prvih 10?

Španija je bila na trećem mestu među njegovim omiljenim evropskim zemljama, posebno južnim i severnim delovima zemlje, koji su ga oduševili svojom lepotom.

U svojih 10 najomiljenijih zemalja svrstao je Island, Ukrajinu, Portugal, Rumuniju, Holandiju, Austriju i Italiju, za koje kaže da je „lepa i šarmantna“, ali i da mu je Venecija najmanje omiljeno mesto u toj zemlji zbog ogromne gužve.

Slovenija je na njegovoj listi na 11. mestu.

– Jedno od najlepših mesta na svetu je Bledsko jezero, a priroda je neverovatna. Bio sam ovde tri puta i bio sam toliko impresioniran da sam odlučio da dovedem svoju porodicu – otkrio je on i rekao da je „Ljubljana prelepa“.

Kako je naveo, Dubrovnik je jedan od najlepših gradova u Evropi.

Hrvatska je na njegovoj listi bila na 20. mestu.

– Hrvatska je sjajna. Nalazi se na teritoriji bivše Jugoslavije, tako da je jezik sličan srpskom. Ljudi su sjajni, a jedan od najlepših gradova u Evropi je Dubrovnik. To je srednjovekovni grad na Jadranskom moru, možete prošetati starim srednjovekovnim zidinama, ulice su neverovatne. Morate ići u Dubrovnik – kazao je on.

Prema njegovim rečima, Zagreb ga uopšte i nije oduševio. – Još jedan kul grad je Split, koji morate posetiti, kao i ostrvo Hvar. Hrvatska ima hiljade ostrva, to je podatak koji mnogi ne znaju. Glavni grad nije ništa posebno, poprilično je dosadan. Ima nekih kul građevina, nešto dobrih restorana, ali lepota Hrvatske nalazi se na jugu, na obali. Trebate je istražiti i osetiti, doživeti. Jela s morskim plodovima su odlična – rekao je Jutjuber pa savetovao pratiteljima da prilikom poseta Hrvatskoj istraže i okolne zemlje koje su nekad bile deo Jugoslavije, piše 92Putovanja.

Vatikan je na samom dnu liste

Na samom dnu njegove liste našli su se Luksemburg, Andora, Monako, Azerbejdžan i San Marino, a zanimljivo je i da je Francusku stavio na 41. mesto. Za najgoru evropsku destinaciju proglasio je Vatikan, nezavisnu državu unutar Rima.

– Tamo nema hotela, tako da je praktično nemoguće prenoćiti. Vatikan je sjajno posetiti jednom, ali to je to. Kao Veliki kanjon – neverovatno iskustvo, ali kada ga jednom vidite, nema potrebe da se vraćate – zaključio je on.

(Bizportal)

