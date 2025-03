KOVAČICA: Premijera projekta „VR Kovačica“ 9. marta

U Galeriji naivne umetnosti u Kovačici u nedelju, 9. marta, u 17 časova biće održana premijera inovativnog projekta „VR (VIAR) Kovačica“, koji donosi spoj tradicije i moderne tehnologije. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu.

Ovaj jedinstveni projekat omogućava posetiocima da kroz virtuelnu realnost dožive čarobni svet naive, gde se bajkoviti motivi 57 slikara naive prenose u interaktivno digitalno iskustvo.

– „Vi kada uđete u virtualnu stvarnost, imate naopčare koje vam obezbeđuju u samu palikaciju, i doživljavate iskustvo tako što ćete imati ulogu džina i šetaćete se ulicama Kovačice među džinovima. Džinovi predstavljaju likove i fragmente sa slika dosadašnjih slikara naive koji su predmet aplikacije i kako budete prilazili do svakog džina, imaćete naraciju koja će vam pričati o svakom slikaru i o njegovom umetničkom stvaralaštvu. Ovo je za Kovačicu veliki izmak u smislu promocije pošto do sada u Srbiji, na umetničkim delima nije rađeno viruelna stvarnost. Mi smo na ideju došli tako što smo videli kako se to radi u svetu na delima Dalija, Van Goga, pa smo osmislili kako to da uradimo i za našu Kovačicu“ – rekla je Ivana Svetlik ispred kreativnog centra TUK.

Prema rečima Ivane Svetlik, ovaj vid promocije ima veliki publicitet, a u planu je i drugi deo projekta.

– Tražili smo od finansijera da se nastavi projekat kako bismo došli na mreže tačnije pletforme koje služe za skidanje aplikacija upravo za viruelne realnosti. Kada krenemo od toga da na jednoj od tih platformi koja se zove Meta imate 6 i po miliona aktivnih korisnika na mesečnom nivou, to su zaista velike cifre i mi bismo želeli da ovu aplikaciju stavimo tamo da bude besplatna, pošto je na više jezika. U prvoj fazi su četiri jezika, dva su dodatna urađena, tako će biti još širenja aplikacije što se tiče jezika – izjavila je Svetlik.

Svi su dobrodošli da 9. marta zakorače u novu dimenziju naivne umetnosti. Virtuelna stvarnost će biti dostupna u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici i nakon prezentacije.

-Očekujemo naše sugrađane da to vide. Ovo iskustvo treba doživeti. Ko ne može da dođe u nedelju, jedne napčare ostavljamo kao poklon Galeriji, tako da će sugrađani kao i posetioci Kovačice biti bogatiji za novo iskustvo tako da radnici iz Galerije će biti obučeni da pokrenu aplikaciju i pomognu zainteresovanima da uđu u viruelni svet naivne umetnosti iz Kovačice – istakla je Svetlik.

(Pančevac/RTV Pančevo)