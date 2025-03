Pijačni barometar: Jabuke i šargarepa najskuplje u Pančevu

Kajmak i orasi bili su najskuplji proizvod koji se mogao kupiti širom zemlje tokom treće nedelje februara ove godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije (RZS). Orasi su se prodavali i za po 1.700 dinara po kilogramu, dok je cena kajmaka varirala od 1.100 pa sve do 1.600 dinara za kilogram.

Kada je u pitanju povrće, prema podacima RZS-a kilogram krompira se kretao oko 150 dinara u Beogradu, dok je u drugim gradovima krompir bio i duplo jeftiniji.

U prodavnicama najčešća cena krompira te nedelje bila je 80 dinara, međutim u prodavnicama u Pančevu, Zaječaru i Užicu krompir je koštao najčešće 119 dinara.

Crni luk se u gradovima širom Srbije mogao naći najčešće po ceni od 60 dinara za kilogram, dok se na pijacama cenio više. U Beogradu na primer, luk se mogao naći i za 150 dinara po kilogramu, u Valjevu za 120 dinara, Zaječaru za 100, a u drugim gradovima po 80 dinara.

Šargarepa je bila najskuplja u Pančevu i prodavala se po ceni od 150 dinara, u Novom Sadu 130 dinara, u Sremskoj Mitrovici šargarepa je koštala 120 dinara, a ispod 100 dinara mogla se kupiti u Beogradu, Zaječaru, Smederevu, Zrenjaninu (70 dinara), Vranju i Valjevu (60 dinara), Leskovcu (80 dinara) i Novom Pazaru (90 dinara).

Neočišćeni spanać mogao se naći po ceni od 100 dinara u Leskovcu, 150 dinara u Zaječaru, 200 dinara u Kragujevcu, 250 dinara u Kraljevu, Smederevu i Pančevu, 280 dinara u Užicu, 300 dinara u Beogradu, Valjevu, Vranju, Novom Pazaru, Šapcu, Zrenjaninu i Subotici, dok je u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu spanać koštao čak 400 dinara.

Cena slatkog kupusa se u trećoj nedelji februara kretao od 50 dinara u Vranju pa sve do 150 dinara po kilogramu koliko je iznosila u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Pančevu. Najčešća cena slatkog kupusa u prodavnici bila je 109 dinara.

Cvekla je koštala u rasponu od 70 dinara u Zaječaru, pa sve do 150 dinara u Beogradu, dok se praziluk mogao kupiti po ceni od 120 dinara u Leskovcu pa sve do 250 dinara u Beogradu i Sremskoj Mitrovici.

Pasulj i do 800 dinara po kilogramu, orasi drže cenu

Podaci RZS-a pokazuju da se cena pasulja širom tržnica u Srbiji kretala od 260 dinara u Užicu pa sve do 800 dinara za kilogram u Novom Pazaru. Pasulj se najčešće mogao naći u gradovima širom Srbije po cenama od 400 i 450 dinara, dok se u prodavnicama širom zemlje mogao naći najčešće po ceni od 370 dinara. Na pijaci pasulj je koštao u proseku oko 400 dinara.

Od orašastog voća, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cena oraha varirala je od 900 dinara za kilogram u Vranju, pa sve do 1.720 u Kragujevcu i Smederevu.

U prodavnicama cena oraha je bila niža nego na pijacama, jer se mogao naći i nešto ispod 1.000 dinara, dok je na pijacama dominirala cena od 1.200 dinara za kilogram.

Od voća, jabuke su bile najskuplje u Pančevu i koštale su 179 dinara po kilogramu dok su u najjeftinije bile u Kragujevcu gde su se prodavale za 70 dinara po kilogramu.

Najčešća cena jabuka u prodavnicama bila je oko 120 dinara, dok je na pijacama najčešća cena bila 100 dinara.

Limun se mogao naći u Vranju za 120 dinara po kilogramu, što je bila i najniža cena, dok se u Beogradu mogao naći i za 300 dinara, što je bila ujedno u najviša cena.

Kilogram banana je bio najskuplji takođe u Beogradu (250 dinara), dok se kilogram banana mogao naći i za 139 dinara u Leskovcu.

U gotovo svim radnjama širom zemlje cena banana bila je 189 dinara po kilogramu, dok su se na pijacama cene kretale od 140 preko 180, 200 i 220 dinara.

Mandarine su se mogle naći po ceni od 150 dinara pa sve do 220, pomorandže od 120 do 180 dinara, a kivi od 199 do 350 dinara za kilogram.

Mlečni proizvodi skupi, kajmak 1.600 dinara

Od mlečnih proizvoda kajmak je bio najskuplji jer se mogao naći i po ceni od 1.600 dinara, dok je cena domaćeg sira varirala od 450 do 1.100 dinara za kilogram.

Od 129 do 180 dinara moglo se platiti sterilisano mleko, dok je kajmak koštao od 1.100 dinara pa sve do 1.600 dinara.

Domaći sir mogao se naći širom zemlje po cenama od 450 dinara do čak 1.100 dinara za kilogram.

Cena jaja po komadu kretala su se od 17 dinara u Kraljevu, pa sve do 25 u Novom Pazaru i Valjevu.

Najčešća cena jaja u prodavnicama bila je 24 dinara po komadu, dok su na pijacama bila oko 20 dinara, piše Nova ekonomija.