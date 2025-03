Turistička organizacija opštine Kovin predstavila 2. Kovinsku regatu

Turistička organizacija opštine Kovin danas je u Turističko-informativnom centru TO Vojvodine u Novom Sadu, predstavila 2. Kovinsku regatu.

Kovinska regata 2025 održaće se od 27. jula do 9. avgusta,. Ploviće se Dunavom i Tisom u uzvodnoj plovidbi od Kovina do Kanjiže i nizvodno od Kanjiže do Kovina. Regata će trajati 14 dana i posetiti Pančevo, Staru Pazovu, Zrenjanin, Bečej, Sentu, Kanjižu, Mol, Zemun i Kovin.

Zapovednik regate, Vasa Bugarski, predočio je prisutnima situaciju sa terena, koji je ranije obišao, zbog mogućnosti sigurnog i bezbednog pristajanja tridesetak nautičkih plovila, planiranih za učešće u ovogodišnjoj regati.

„Zahvaljujemo se predstavnicima iz Turističkih organizacija Bečej, Zrenjanin, Zameniku Predsednika opštine Ada, medijima koji su aktivno, zajedno sa nama učestvovali u Prvom radnom sastanku, sugestijama i novim idejama.

Naročito zahvaljujemo kolegama i koleginicama iz TO Vojvodine i direktorki Jasmini Beljan Iskrin, jer su prepoznali veliki značaj nove nautičke manifestacije, za koju već vlada veliko interesovanje“, saopštila je TOO Kovin.

Kovinska regata 2025, koja se može nazvati i Vojvođanska regata, biće predstavljena na predstojećem Sajmu nautike, 5. aprila 2025. godine.

(Pančevac)

Ne kupuj – udomi Spasoja i Cicku

BONUS VIDEO