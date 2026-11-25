Pančevo – Lekari Hitne pomoći su imali pet intervencija na javnim mestima.

Transporata u gradu je bilo 16, van grada 27, a u pratnji lekara osam. Lekari su obavili i 15 kućnih poseta, pretežno kod hroničnih bolesnika.

U ambulanti Službe za hitnu medicinsku pomoć obavljen je ukupno 31 pregled, od čega je bilo petoro dece.

Stariji sugrađani su se lekarima najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različitog porekla, dok su najmlađi pacijenti pomoć tražili uglavnom zbog prehlade i povišene temperature.