Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavljena je danas u 10 časova, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

11.00

Na početku natavka sednice Narodne skupštine odata je pošta preminulom mitropolitu bačkom Irineju koji je jutros preminuo u 80. godini, a potom je data jednočasovna pauza.

Pošta, jednominutnom tišinom, odata je na predlog narodnog poslanika Srpske napredne stranke Milenka Jovanova.

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić rekao je da je to svakako bilo planirano, nakon čega su svi prisutni narodni poslanici ustali u znak poštovanja prema mitropolitu bačkom.

Proglašena jednočasovna pauza

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić proglasio je jednočasovnu pauzu. Kako je Čupić objasnio, pauzu je proglasio pošto materijali za nastavak sednice i za raspravu i da su konsultacije sa poslanicima manjinskih grupa završene pre pola sata. Zbog određivanja jednočasovne pauze negodovali su opozicioni poslanici

Sednici prisustvuje 196 narodnih poslanika.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

(Pančevac)