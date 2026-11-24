PANČEVO – Pokretni mamograf ponovo je postavljen ispred pančevačkog Doma zdravlja, gde će u naredne dve nedelje boraviti zahvaljujući Nacionalnom skrining programu za rano otkrivanje raka dojke, koji sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i Domom zdravlja Pančevo.

Pregledi su počeli 23. novembra, a na preventivno snimanje pozivaju se sve žene starosti od 45 do 69 godina, kao i mlađe sugrađanke koje u porodici imaju genetsko opterećenje za ovu bolest.

Direktorka Doma zdravlja Pančevo dr Zorica Sokić podsetila je na rezultate prethodne akcije održane krajem septembra, istakavši da je upravo veliko interesovanje Pančevki razlog ponovnog dolaska mobilnog mamografa.

„Mobilni mamograf je od 28. septembra bio u Pančevu dve nedelje i u tom periodu snimljeno je 750 žena, od kojih 93 imaju patološki nalaz koji zahteva dodatnu dijagnostiku, pre svega ultrazvučne preglede i konsultacije sa onkolozima. Zbog velikog interesovanja zamolili smo kolege iz ‘Batuta’ da nam omoguće još jedan boravak u Pančevu i pregledi su ponovo krenuli“, navela je dr Sokić.

Ona je upozorila da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji, od kojeg godišnje oboli oko 4.500, a život izgubi više od 1.600 žena, zbog čega je rano otkrivanje bolesti presudno.

„Rana dijagnostika je izuzetno važna, jer kada se bolest otkrije na vreme primenjuju se poštedne operacije i kvalitet života obolele žene je mnogo bolji nego kod onih koje se jave u kasnijoj fazi. Još jednom pozivam sugrađanke da se jave i dođu, jer ćemo ovde biti u naredne dve nedelje“, poručila je direktorka Doma zdravlja.

Kako zakazati mamografiju?

Zainteresovane sugrađanke pregled mogu zakazati putem sledećih brojeva telefona:

013/309-215

013/313-349

062/804-8079

064/893-1336

Prilikom telefonskog zakazivanja potrebno je ostaviti ime i prezime, godinu rođenja i kontakt telefon. Termin za snimanje moguće je zakazati i lično u Centru za prevenciju, Dispanzeru za žene ili kod svog izabranog lekara.

(RTV Pančevo)