Hitna pomoć: Jedna osoba je skočila kod pruge ka Beogradu i preminula

PANČEVO – Saobraćajnih udesa nije bilo, a lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu. Na železničkoj pruzi ka Beogradu, na mostu izvan naselja Karaula, jedna osoba je skočila. Nakon zbrinjavanja, transportovana je do bolnice. U toku transporta je preminula.

U toku dana obavljeno je 18 transporta van grada, dok je 2 pacijenta zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 36 pacijenata, među kojima je bilo i četvoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 13 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)