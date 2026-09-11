Požar kod manastira Ostrog je pod kontrolom: Očekuje se da bude ugašen danas

Požar koji je sinoć izbio u neposrednoj blizini Manastira Ostrog stavljen je pod kontrolu, a nakon što su vatrogasci proveli noć na terenu, očekuje se da bude ugašen danas uz pomoć helikoptera Vojske Crne Gore.

Komandir nikšićke Službe zaštite i spasavanja Slavko Tadić kazao je da je situacija kod Ostroga stabilna i da nema razloga za zabrinutost.

„Nikšićki vatrogasci sinoć su uočili požar i odmah poslali jednu ekipu. Ta ekipa je ostala čitavu noć, a jutros je preventivno tamo. Sve je pod kontrolom, tako da niko ne treba da brine. Jutros dolaze helikopteri Vojske Crne Gore, što su nam najavili za devet sati, tako da ćemo danas to da završimo i da se okrenemo drugim požarištima, koja nisu mala“, rekao je Tadić, prenosi Dan.

Nakon što situacija kod Ostroga bude rešena, ekipe nikšićke Službe zaštite i spasavanja usmeriće pažnju na druga požarišta na području opštine.

„Ekipe su nam i u Međeđu, Broćancu i na Mislovom dolu. To nam je prioritet jer je ova strana Budoša čitava opožarena. Takođe imamo požar u Pragi, ali i u Gradačkoj Poljani i Goliji. Ali nam je danas prioritet ova strana Budoša, Mislov Do“, kazao je Tadić.

Dok se kod Ostroga očekuje završetak intervencije, za nikšićke vatrogasce dan se nastavlja na drugim požarištima, gde ih čeka borba sa vatrom na više lokacija.

(Dan)