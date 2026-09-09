Aviotretman suzbijanja komaraca 10. septembra u Vršcu

Obaveštavaju se građani da će u četvrtak, 10. septembra 2026. godine, od 7 časova, na teritoriji Grada Vršca biti izveden aviotretman suzbijanja larvi komaraca. Tretman će biti sproveden na lokalitetima DTD kanal i kanal Veliko Središte–Vršac, a obuhvatiće priobalje, kanale, jezera, bare i druga staništa pogodna za razvoj larvi komaraca, saopštio je Grad Vršac.

„Za tretman će biti korišćen preparat Vectobac WG, u dozi od 0,25 kg/ha, koji nije opasan za pčele. Tretman se sprovodi u okviru aktivnosti suzbijanja larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodine, a izvođač je preduzeće „Eko-san plus“ d.o.o. Beograd“, saopštio je Grad Vršac.

(eVršac)