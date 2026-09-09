Vršac: Bojevo gađanje na strelištu „Veliki kalemom“ tokom septembra

Na strelištu „Veliki kalemom“ u Vršcu tokom septembra i početkom oktobra biće organizovano bojevo gađanje pripadnika Policijske uprave Pančevo.

Gađanje će se izvoditi u periodu od 10. septembra do 2. oktobra 2026. godine, radnim danima, kao i u subotu, 26. septembra, u periodu od 8 do 15 časova.

Tokom navedenih termina prostor strelišta biće obezbeđen, a građanima se savetuje da se ne kreću i ne zadržavaju u neposrednoj blizini strelišta, kao i da poštuju postavljena upozorenja i uputstva nadležnih službi.

Mere bezbednosti sprovode se kako bi se bojevo gađanje odvijalo bezbedno i bez rizika po građane.

(Pančevac)