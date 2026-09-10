Gradonačelnik: Želja i obaveza nam je da smo s ljudima

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva, bio je danas u Omoljici gde je razgovarao sa radnicima angažovanim na asfaltiranju Ulice Vuka Karadžića, kao i sa građanima.

Ova važna omoljička saobraćajnica duga je oko 900 metara, širina kolovoza je pet metara, a radovi se privode kraju. U dosadašnjem toku radova iskopana je stara konstrukcija i urađena je nova sa nasipanjem kamenog agregata i dva sloja asfalta.

Stevanović je rekao:

– Kroz niz razgovora koje smo vodili sa našim sugrađanima, i sa udruženjima i sa pojedincima, došli smo do toga da imamo zadatak da se ova ulica rekonstruiše. Devetsto metara potpuno novog asfalta u Ulici Vuka Karadžića je ono što se ovde radi. Veoma sam srećan što možemo da nastavimo našu politiku u kontinuitetu, jer je to ono što radi naš predsednik Aleksandar Vučić, to je politika Srpske napredne stranke: samo ujedinjeni sa narodom dolazimo do ovakvih konkretnih stvari koje vidimo sada i na terenu.

On je dodao da ovo nije jedina investicija koja se sada sprovodi.

– Projekat javno-privatnog partnerstva na rehabilitaciji izgradnje putne infrastrukture na teritoriji grada Pančeva u kontinuitetu sprovodimo već šest godina i asfaltirali smo preko dvesta ulica do sada. Trenutno asfaltiramo ulice u Starčevu i Kačarevu. U Jabuci smo polovinu Ulice Goce Delčeva završili, ali smo, opet, u razgovoru sa našim sugrađanima, došli do toga da je potrebno da nastavimo da radimo tu ulicu: uradićemo još 650 metara. Sagledali smo šta su i druge potrebe, kako ovde u Omoljici, tako i u Jabuci i u Dolovu – objasnio je gradonačelnik.

Planirano je da se na tri ulice koje su asfaltirane – Fiskulturna u Kačarevu, Moše Pijade u Starčevu i Vuka Karadžića u Omoljici – od ponedeljka postave bankine u širini od pola metra sa obe strane. Stevanović je naglasio:

– Došli smo do tačke da smo skoro sve ulice u svim naseljenim mestima asfaltirali. Nastavićemo sa ovim poslom, jer to je ono što ljudi traže od nas, to je ono što u razgovoru sa ljudima čujemo i to je ono što nas sve spaja i ujedinjuje. Naša želja i obaveza je da budemo sa ljudima, to je ono što se danas očekuje od gradonačelnika. U gradu Pančevu takođe nastavljamo sa investicijama. U toku su radovi na izgradnji kišne kanalizacije na Strelištu, u ulicama Cvijićevoj i Stevana Sremca. Sledi uređivanje tih ulica. To je takođe dugogodišnja želja i potreba stanovnika Strelišta.

Trenutno, izvode se radovi na delu Ulice Matije Gupca od Ulice Svetog Save do Karađorđeve, a očekuje se da budu gotovi do kraja ovog meseca. U planu je da sledeće nedelje započnu radovi u ulicama Crnogorskoj i Hercegovačkoj na Misi. Kako je najavio gradonačelnik, u narednom periodu radnici i mašine biće u Dolovu, Banatskom Brestovcu i Ivanovu, kao i u Vojlovici i Gornjem gradu: radi se o rehabilitaciji 23 ulice u dužini od oko 12 kilometara.

(Pančevac / S. T.)

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