Tropski dan u Pančevu, pa nagli obrt

Pančevo se nalaze pod uticajem talasa ekstremno toplog vazduha, sa maksimalnim temperaturama koje će se kretati od 31 do čak 36 stepeni Celzijusa.

Pančevo i ostatak Srbije danas se nalaze pod uticajem talasa ekstremno toplog vazduha, sa maksimalnim temperaturama koje će se kretati od 31 do čak 36 stepeni Celzijusa.

U našem gradu i okolini tokom celog dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, pa se građanima savetuje oprez prilikom boravka na otvorenom i adekvatna zaštita od sunca.

Na nivou cele zemlje danas će preovlađivati sunčano vreme. Tek posle podne na jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka, kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab i umeren, južnog i jugoistočnog smera, dok će u Banatu povremeno imati i jake udare. Najniža jutarnja temperatura kretala se od 8 stepeni na jugu do 21 stepen u Beogradu. Međutim, već tokom predstojeće noći na severu Vojvodine stiže naoblačenje koje mestimično može doneti slabu kišu.

Ova noćna promena uvod je u dugonajavljivani vremenski preokret. Do kraja sedmice očekuje nas promenljivo oblačno vreme, uz postepeni pad temperature. Zahlađenje će se već od četvrtka osetiti u severnim i zapadnim krajevima zemlje, dok se u subotu pad temperature očekuje i u svim ostalim predelima Srbije.

Nakon niza tropskih dana, u nedelju nas očekuje znatno prijatnije vreme.

Posle svežeg jutra, maksimalna dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 24 do 27 stepeni Celzijusa. Kada je reč o padavinama, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak uglavnom u brdsko-planinskim predelima, dok će u petak i subotu nestabilno vreme sa padavinama mestimično zahvatiti i ostale delove zemlje.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost.

(Pančevac)