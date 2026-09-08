Maturanti Poljoprivredne škole iz Vršca vratili se sa ekskurzije u Grčkoj

Maturanti Poljoprivredne škole „Vršac” uspešno su priveli kraju svoju tradicionalnu matursku ekskurziju u Grčkoj, koja je realizovana u periodu od 2. do 8. septembra 2026. godine. Tokom višednevnog boravka, vršački srednjoškolci su imali priliku da spoje odmor na Egejskom moru sa obilaskom najvažnijih istorijskih i kulturnih lokaliteta ove zemlje.

Baza tokom putovanja bila je Paralija Katerini, gde su učenici proveli prve dane upoznavajući mesto, uživajući u kupanju i druženju. Nakon predaha, usledio je bogat edukativni program koji je maturante proveo kroz vekove grčke istorije i mitologije.

Plan puta obuhvatio je sledeće ključne lokalitete:

Planina Olimp i Dion: Obilazak mitske planine, poseta gradu Katerini i antičkom nalazištu Dion uz obilazak bogate muzejske postavke.

Meteori: Poseta čuvenom kompleksu manastira na strmim stenama, sa posebnim osvrtom na Velike Meteore, nakon čega je usledio obilazak Kalambake.

Solun: Panoramsko razgledanje grada, poseta Beloj kuli, Aristotelovom trgu i crkvi Svetog Dimitrija.

Poseban istorijski i emotivni značaj za mlade Vrščane imala je poseta srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, gde su odali počast palim srpskim borcima iz Prvog svetskog rata.

Nakon bezbedne i mirne vožnje, uz tradicionalno usputno zadržavanje u Predejanama, ekspedicija iz Vršca se vratila kući u kasnim noćnim satima. Iz škole ističu da je iza njih još jedna izuzetno uspešna ekskurzija koja je učenicima donela nova saznanja, učvrstila prijateljstva i ostavila dragocene uspomene na poslednju godinu srednjoškolskog života.

(Pančevac/S.L)