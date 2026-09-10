Građani od danas mogu da zakažu razgovor sa direktorom pančevačke bolnice

IZAŠAO „PANČEVAC”: Hitno prostudirati!
14:02
10.09.2026
Prijem građana kod direktora Opšte bolnice u Pančevu počinje 10. septembra.
Građani će uz prethodno zakazivanje telefonom, imati priliku da razgovaraju sa direktorom Zoranom Miloševićem, iznesu probleme, zapažanja i sugestije u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite i funkcionisanjem bolničkih službi.
Razgovori će biti organizovani utorkom i četvrtkom, od 12 do 13.30 časova.
(RTV Pančevo)
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