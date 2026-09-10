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Građani od danas mogu da zakažu razgovor sa direktorom pančevačke bolnice

11:30

10.09.2026

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Milan Šupica

Prijem građana kod direktora Opšte bolnice u Pančevu počinje 10. septembra.

Građani će uz prethodno zakazivanje telefonom, imati priliku da razgovaraju sa direktorom Zoranom Miloševićem, iznesu probleme, zapažanja i sugestije u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite i funkcionisanjem bolničkih službi.

Razgovori će biti organizovani utorkom i četvrtkom, od 12 do 13.30 časova.

(RTV Pančevo)

Tagovi

pančevačka bolnica Razgovor zdravstvena zaštita Zoran Milošević

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