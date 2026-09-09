Ribolovci, evo koliko će vas koštati dozvole

Donet je Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2027. godinu.

Cena ostaje ista za sve kategorije, dakle:

Godišnja dozvola iznosi 9000 dinara

Dnevna dozvola iznosi 1300 dinara

Višednevna dozvola (7 dana) iznosi 2600 dinara

Lica starija od 65 godina, žene i osobe sa telesnim oštećenjem od 60 do 80 odsto godišnju dozvolu plaćaće 4.500 dinara. Napominjemo da status penzionera nije bitan za dobijanje povlašćene, bitna je starosna granica – da u trenutku kupovine dozvole imaju navršenih 65 godina.

Lica sa telesnim oštećenjem od 80 odsto i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, vojni invalidi, civilni invalidi rata i lica mlađa od 18 godina imaju pravo na povlašćenu dozvolu od 800 dinara. Vojni invalidi i civilni invalidi rata nemaju ograničenje u vidu stepena invalidnosti. Takva odluka je doneta početkom 2026. godine.

(Glas Opova)