ED Pančevo: Isključenja struje za utorak, 8. septembar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u utorak, 8. septembra, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u pojedinim delovima Pančeva.
Isključenja su raspoređena po sledećim terminima i lokacijama:
Od 08:30 do 09:30 časova
- Braće Jovanovića (brojevi 22, 22a, 24, 24a, 24b)
- Prote Vase Živkovića
- Dimitrija Tucovića (broj 8)
- Kralja Petra I (broj 5 – kod „Antona”)
- Trg kralja Petra I (Narodni muzej Pančevo)
Od 09:00 do 13:30 časova
- Petefi Šandora (od Grobljanske do Boračke)
- Boračka
- Grobljanska (od Svetozara Markovića do Petefi Šandora)
Od 10:00 do 11:00 časova
- Zmaj Jovina (od Karađorđeve do Svetog Save, uključujući stambene zgrade broj 5, 5A i 5B)
Od 11:30 do 12:30 časova
- Marije i Lazara Dragičevića
- Svetozara Miletića (neparna strana, od Ružine do Sinđelićeve)
Od 13:00 do 14:00 časova
- Stevana Šemića (od Dimitrija Tucovića do Svetog Save)
- Dimitrija Tucovića (od Jovana Maksina do pruge)
- Knićaninova (od Dimitrija Tucovića do Svetog Save)
- Karađorđeva (od Knićaninove do Tanaska Rajića)
- Ritska
Nadležne službe apeluju na potrošače da prilagode svoje aktivnosti rasporedu isključenja i unapred isključe osetljive električne uređaje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi.