ED Pančevo: Isključenja struje za utorak, 8. septembar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u utorak, 8. septembra, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u pojedinim delovima Pančeva.

Isključenja su raspoređena po sledećim terminima i lokacijama:

Od 08:30 do 09:30 časova

Braće Jovanovića (brojevi 22, 22a, 24, 24a, 24b)

Prote Vase Živkovića

Dimitrija Tucovića (broj 8)

Kralja Petra I (broj 5 – kod „Antona”)

Trg kralja Petra I (Narodni muzej Pančevo)

Od 09:00 do 13:30 časova

Petefi Šandora (od Grobljanske do Boračke)

Boračka

Grobljanska (od Svetozara Markovića do Petefi Šandora)

Od 10:00 do 11:00 časova

Zmaj Jovina (od Karađorđeve do Svetog Save, uključujući stambene zgrade broj 5, 5A i 5B)

Od 11:30 do 12:30 časova

Marije i Lazara Dragičevića

Svetozara Miletića (neparna strana, od Ružine do Sinđelićeve)

Od 13:00 do 14:00 časova

Stevana Šemića (od Dimitrija Tucovića do Svetog Save)

Dimitrija Tucovića (od Jovana Maksina do pruge)

Knićaninova (od Dimitrija Tucovića do Svetog Save)

Karađorđeva (od Knićaninove do Tanaska Rajića)

Ritska

Nadležne službe apeluju na potrošače da prilagode svoje aktivnosti rasporedu isključenja i unapred isključe osetljive električne uređaje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi.