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ED Pančevo: Isključenja struje za utorak, 8. septembar

18:50

07.09.2026

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Foto: Pixabay
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u utorak, 8. septembra, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije u pojedinim delovima Pančeva.
Isključenja su raspoređena po sledećim terminima i lokacijama:
Od 08:30 do 09:30 časova
  • Braće Jovanovića (brojevi 22, 22a, 24, 24a, 24b)
  • Prote Vase Živkovića
  • Dimitrija Tucovića (broj 8)
  • Kralja Petra I (broj 5 – kod „Antona”)
  • Trg kralja Petra I (Narodni muzej Pančevo)

Od 09:00 do 13:30 časova
  • Petefi Šandora (od Grobljanske do Boračke)
  • Boračka
  • Grobljanska (od Svetozara Markovića do Petefi Šandora)

Od 10:00 do 11:00 časova
  • Zmaj Jovina (od Karađorđeve do Svetog Save, uključujući stambene zgrade broj 5, 5A i 5B)

Od 11:30 do 12:30 časova
  • Marije i Lazara Dragičevića
  • Svetozara Miletića (neparna strana, od Ružine do Sinđelićeve)

Od 13:00 do 14:00 časova
  • Stevana Šemića (od Dimitrija Tucovića do Svetog Save)
  • Dimitrija Tucovića (od Jovana Maksina do pruge)
  • Knićaninova (od Dimitrija Tucovića do Svetog Save)
  • Karađorđeva (od Knićaninove do Tanaska Rajića)
  • Ritska

Nadležne službe apeluju na potrošače da prilagode svoje aktivnosti rasporedu isključenja i unapred isključe osetljive električne uređaje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi.
(Društvene mreže)

Tagovi

Elektrodistribucija Pančevo isključenje struje struja

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