Makedonski biseri iz Plandišta decenijama čuvaju tradiciju

Udruženje „Makedonski biseri“ iz Plandišta već decenijama neguje i promoviše makedonsku kulturu i tradiciju u ovoj opštini. Članovi društva bave se prikupljanjem tradicionalnih predmeta, organizovanjem manifestacija, a aktivna je i istoimena pevačka grupa, prenosi RTV Pančevo.

Iako je od dolaska prvih Makedonaca na područje opštine Plandište prošlo čak osam decenija, makedonski duh, jezik i običaji i dalje žive na ovim prostorima. Među najzaslužnijima za očuvanje ovog bogatog kulturnog identiteta svakako su članovi Udruženja „Makedonski biseri”.

Članovi ovog udruženja ističu da je upravo kulturni aktivizam glavni stub njihovog rada i opstanka na ovim prostorima.

„Mi se trudimo da kroz pesmu, kroz recitovanje, kroz pevanje negujemo makedonski jezik, da negujemo običaje, da negujemo tradiciju. I u tom svrhu je u stvari postojanje ovog udruženja”.

Pored istoimene aktivne pevačke grupe, koja je zapažen gost na brojnim manifestacijama, udruženje se ponosi i obimnom kolekcijom autentičnih predmeta, fotografija i starih narodnih nošnji. Iz udruženja objašnjavaju kako dolaze do ovih vrednih eksponata:

„Prikupljamo, ima nešto koje smo kupili, ali dobar deo starih nošnja od kade naše udruženje prikuplja se od starih osoba ili od dece, roditelja koji su preminuli, a koji su imali u svom vlastničstvu nošnja ili delove nošnja”.

Članovi se redovno okupljaju svakog četvrtka kako bi posvećeno radili na organizaciji dešavanja u Plandištu i okolini.

Pored obeležavanja nacionalnog praznika Ilindena, njihova najvažnija aktivnost je tradicionalna manifestacija multikulturalnosti koja okuplja sve zajednice.

„Svake godine organizujemo i manifestaciju multikulturalnosti, zvanu ‘Svi zajedno’, gde učestvuju sve nacionalne manjine sa teritorije naše opštine i tada pripremamo program koji je namenjen upravo toj aktivnosti i to radimo po projektu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise i nacionalne zajednice. To je manifestacija koju održavamo u novembru mesecu”.

Posebnu pažnju „Makedonski biseri” posvećuju mladima, u kojima prepoznaju buduće čuvare svog kulturnog koda. Upravo zbog toga, među najdražim saradnicima su im učenici osnovnih škola u Plandištu, gde se poslednjih godina u okviru redovne nastave uspešno izučava makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture.

(Pančevac/RTV Pančevo)