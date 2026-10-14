Servisne informacije

Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu u centru Pančeva

10:10

14.10.2026

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Foto: Printscreen

U  Ulici vojvode Radomira Putnika dogodio se saobraćajni udes u kome
je jedna osoba povređena. Posle zbrinjavanja povređeni je prevezen u bolnicu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 36 pacijenta, među kojima je bilo osmoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Lekari Hitne pomoći su imali tri intervencije na javnim mestima, dok je bila 21   kućna poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 22 a u pratnji lekara 9.

 

(Pančevac)

Tagovi

dom zdravlja pančevo Hitna pomoć Pančevo saobraćajni udes

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