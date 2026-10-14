Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u udesu u centru Pančeva

U Ulici vojvode Radomira Putnika dogodio se saobraćajni udes u kome

je jedna osoba povređena. Posle zbrinjavanja povređeni je prevezen u bolnicu.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 36 pacijenta, među kojima je bilo osmoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Lekari Hitne pomoći su imali tri intervencije na javnim mestima, dok je bila 21 kućna poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 22 a u pratnji lekara 9.

(Pančevac)