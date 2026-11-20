Uspešno je završena sanacija cevi naftovoda na deonici Sisak – Slavonski Brod, nakon čega su nastavljene preuzete obaveze prema NIS-u, saopštio je JANAF.

Radovi na lokaciji oštećenja trajali su neprekidno od trenutka oštećenja, uz primenu visokih sigurnosnih standarda. Istekla nafta, 568 metara kubnih, prikupljena je i cisternama prevezena do terminala JANAF-a, gde je vraćena u sistem. Nastavlja se i sanacija životne sredine.

Uspešan završetak složenog i tehnički zahtevnog postupka sanacije potvrđuje visok stepen stručnosti zaposlenih, ali i sposobnost JANAF-a da sigurno i uspešno odgovori u zahtevnim operativnim okolnostima, poručila je Uprava te kompanije.

Uspostavljanjem transporta na deonici Sisak – Slavonski Brod, JANAF nastavlja da ispunjava preuzete obaveze prema NIS-u. Obustava transporta na toj deonici nije uticala na snabdevanje rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, navodi se u saopštenju JANAF-a.

Đedović Handanović: Dobra vest za sve

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je dobra vest za sve građane Srbije i privredu što je Jadranski naftovod danas nastavio redovan transport sirove nafte ka Rafineriji Pančevo, posle popravke oštećene deonice između Siska i Slavonskog Broda.

„Kada je dopremanje nafte 6. novembra prekinuto, država je brzo reagovala. Vlada Srbije je odobrila ustupanje 66.000 tona sirove nafte NIS-u iz državnih rezervi da ne bi stao rad Rafinerije u Pančevu. Zahvaljujući toj intervenciji tržište naše zemlje je sve vreme bilo uredno snabdeveno, a građani nisu osetili posledice havarije. Zahvaljujem NIS-u, Udruženju naftnih kompanija Srbije i Republičkoj direkciji za robne rezerve na brzoj i odgovornoj saradnji“, napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Ona je dodala i da je od danas benzin jeftiniji za tri dinara i litar košta 204, dok je cena evrodizela nepromenjena od 18. septembra.

„Produžena je odluka o smanjenju akciza na derivate nafte, a ostaje na snazi zabrana izvoza naftnih derivata do 30. novembra. Ponosna sam što smo, uprkos svetskoj energetskoj krizi i američkim sankcijama NIS-u, uspeli da zaštitimo građane od nestašica goriva, bez obzira na sve poteškoće i eksterne pritiske kojima smo bili izloženi“, navela je ministarka u tehničkom mandatu.

(RTS)